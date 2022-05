DIRETTA SALERNITANA VENEZIA/ Video streaming tv: per i lagunari l’Arechi è un tabù

DIRETTA SALERNITANA VENEZIA: I TESTA A TESTA

Salernitana Venezia è una partita che ha avuto parecchi precedenti: già alla fine degli anni Trenta le due squadre sono state avversarie in una Serie B che le ha viste protagoniste anche a cavallo dei due successivi decenni, poi scontri nella seconda metà dei Novanta sfociati nel terzo millennio, arrivando ai giorni nostri con ben cinque stagioni consecutive da avversarie (quattro di cui in cadetteria). Prendendo in considerazione questo storico recente, possiamo notare che Salernitana Venezia ha sorriso in particolar modo ai campani; anzi, il dato è clamoroso perché si contano 7 vittorie della Salernitana a fronte di due sole affermazioni dei lagunari, mentre abbiamo avuto due pareggi.

DIRETTA/ Atalanta Salernitana (risultato 0-1) video streaming tv: Ederson punge

Il Venezia ha vinto nel novembre 2018 e ancora nell’ottobre dell’anno seguente, e sempre al Penzo (dunque non sono mai riusciti ad espugnare l’Arechi); i granata entrano in questa partita decisiva con quattro vittorie consecutive e in questo poker di successi hanno sempre segnato due gol. Nell’aprile scorso Fabrizio Castori si era preso una vittoria che sarebbe poi risultata determinante per la promozione diretta in Serie A, soprattutto per come era maturata: Youssef Maleh aveva portato in vantaggio il Venezia al 28’, nel recupero clamorosamente la doppietta di Cedric Gondo aveva girato tutto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Juventus Venezia (risultato finale 2-1): Bonucci decide con una doppietta!

DIRETTA SALERNITANA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Salernitana Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita di recupero non viene trasmessa sul satellite, dunque l’unica possibilità per assistere alle immagini dall’Arechi è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che per questa stagione ha acquisito i diritti per fornire tutte le gare del campionato di Serie A. Sarà una visione in diretta streaming video, potrete utilizzare PC, tablet e smartphone come tutti i dispositivi compatibili e, in alternativa, una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Probabili formazioni Juventus Venezia/ Quote, il duello tra Mortata e Aramu

SALERNITANA VENEZIA: SFIDA DECISIVA!

Salernitana Venezia, che viene diretta dall’arbitro Maurizio Mariani, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 5 maggio: finalmente con questa partita, che è un recupero della 20^ giornata in Serie A 2021-2022, il campionato si mette in pari rispetto alle gare disputate. Sarebbe un eufemismo dire che questo match dell’Arechi può decidere le sorti della corsa alla salvezza: la Salernitana, reduce dal pareggio-beffa contro l’Atalanta, vincendo oggi potrebbe addirittura portarsi fuori dalla zona retrocessione, scavalcando il Cagliari (con cui gioca nel weekend) e clamorosamente diventando padrone del suo destino, per un altro potenziale miracolo di Davide Nicola.

Il Venezia invece ha un piede in Serie B, che diventerebbe qualcosa in più se non arrivasse la vittoria: -6 dalla salvezza, nove sconfitte consecutive e una reazione che, contro la Juventus e all’esordio di Andrea Soncin come allenatore (dopo l’esonero di Paolo Zanetti) c’è stata solo a livello emotivo e per qualche spezzone di partita. Alla fine i punti all’Allianz Stadium non sono comunque arrivati; tutto pende a favore dei padroni di casa oggi, ma vedremo quello che succederà nella diretta di Salernitana Venezia e, aspettando che si giochi, facciamo una rapida analisi sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VENEZIA

Senza Ranieri e Ribéry, per Salernitana Venezia Nicola si affida ai soliti noti: in porta va Sepe, davanti a lui l’esperienza di Gyomber, Radovanovic e Federico Fazio per una linea difensiva di solidità anche se non troppo veloce. Pasquale Mazzocchi e Zortea si occuperanno delle corsie esterne, poi in mezzo la regia viene affidata al solito Bohinen che avrà ai suoi lati Lassana Coulibaly e il sempre più in crescita Ederson, in gol contro l’Atalanta. A formare la coppia offensiva dovrebbero essere, senza particolari sorprese, il bomber Federico Bonazzoli e l’ariete Djuric.

Soncin potrebbe disporsi a specchio, abbandonando il 4-3-3: per Salernitana Venezia ecco allora Maenpaa protetto da Ampadu, Caldara e Ceccaroni mentre ad avanzare sulle fasce, partendo dal centrocampo, potrebbero essere Ebuehi e Haps. In mezzo al campo il riferimento sarà Vacca, con Crnigoj e Cuisance che possono giocare da interni; con questo nuovo modulo Aramu, in gol contro la Juventus, giocherebbe come seconda punta e di fatto girerebbe attorno a Thomas Henry, scelto come centravanti anche se restano vive le alternative che portano a Okereke (soprattutto) e Nsame.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo cosa ci dice l’agenzia Snai che ha tracciato un pronostico su Salernitana Venezia, recupero nella 20^ giornata di Serie A. il segno 1 che identifica la vittoria della squadra granata vi farebbe guadagnare 1,88 volte la giocata e ne fa dunque la favorita per questo match; il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte quanto messo sul piatto, infine abbiamo il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione del Venezia e, in questo caso, il vostro guadagno equivarrebbe a 4,00 volte l’ammontare dell’importo investito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA