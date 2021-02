Diretta Salernitana Vicenza/ Streaming video DAZN: Castori riparte subito? (Serie B)

DIRETTA SALERNITANA VICENZA: SVOLTA PER CASTORI?

Salernitana Vicenza, in diretta dall’Arechi, va in scena alle ore 14:00 di sabato 13 febbraio e rientra nel programma della 23^ giornata per il campionato di Serie B 2020-2021. Fabrizio Castori riparte dalla rimonta di Pisa: un altro pareggio che ha fatto perdere punti, ma le concorrenti non hanno fatto meglio e soprattutto i due gol recuperati nel finale danno fiducia a una squadra che, pur avendo rallentato rispetto all’ottimo avvio di stagione, resta pienamente in corsa per la promozione diretta a patto che ritrovi maggiore continuità lungo il cammino.

Il Vicenza ha giocato bene contro il Monza e non avrebbe demeritato, ma ha incassato due gol in tre minuti nel finale ed è crollato, pur riuscendo a segnare la rete della speranza ha perso in casa e adesso ha bisogno di ritrovare punti per lo sprint salvezza. Una partita quindi interessante, questa diretta di Salernitana Vicenza: aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco proviamo a valutare in che modo potrebbero essere schierate dai due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA SALERNITANA VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Vicenza non è un’opzione sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con la Serie B riguarda infatti la piattaforma DAZN, che eventualmente apre il suo canale DAZN1 sul satellite (per gli abbonati Sky da almeno 3 anni) al numero 209 del decoder, ma in condizioni “normali” permette ai clienti di seguire gli eventi con il servizio di diretta streaming video, del quale si può usufruire tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ma anche utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VICENZA

Nel 3-5-2 di Castori per Salernitana Vicenza potrebbe cambiare qualche interprete: Cicerelli si candida per una maglia a sinistra al posto di Jaroszynski, che potrebbe scalare in difesa per Bogdan, Veseli o Aya e dunque a protezione di Belec. A destra confermato Casasola, autore del gol del pareggio all’Arena Garibaldi; in mezzo Dziczek e Capezzi cercano una maglia, ma Di Tacchio e Kiyine sono in vantaggio e dunque potrebbe rimanere fuori Coulibaly. Nel reparto offensivo, Gondo potrebbe sedersi per far tornare titolare Djuric, al fianco di Tutino. Può cambiare qualcosa anche Mimmo Di Carlo: Lanzafame, a segno martedì, ha una chance di partire titolare per Lamin Jallow o Salvatore Longo e lo stesso si può dire di Meggiorini e Gori, così Vandeputte che può far tirare il fiato a Giacomelli agendo sulla trequarti. Avremo poi un centrocampo nel quale Pontisso e Agazzi si candidano per strappare la maglia a due tra Agazzi, Luca Rigoni e Zonta; quest’ultimo può fare anche il terzino destro (al posto di Bruscagin), conferma per Beruatto a sinistra con Pasini e Cappelletti a proteggere il portiere Grandi.



