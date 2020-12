Diretta/ Salisburgo Atletico Madrid (Champions League) streaming: ultima spiaggia

DIRETTA SALISBURGO ATLETICO MADRID: GLI AUSTRIACI CI PROVANO

Salisburgo Atletico Madrid, in diretta dalla Red Bull Arena di Salisburgo, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Ultima spiaggia per gli austriaci che grazie ai risultati della passata giornata si sono guadagnati il diritto di avere un’ultima chance per la qualificazione agli ottavi di finale. Battendo i Colchoneros, infatti, il Salisburgo strapperebbe l’ultima chance per passare il turno, sorpassando in extremis gli spagnoli. Alla squadra di Simeone basta invece un pari per il secondo posto: il Salisburgo in caso di mancata vittoria dovrà fare attenzione anche al risultato di Bayern-Lokomotiv, perché rischia di uscire anche dall’Europa League in caso di vittoria dei russi.

Dunque le notizie dai due campi correranno veloci. Il Salisburgo nell’ultimo turno di campionato ha perso sul campo dell’Admira, cedendo la testa al LASK Linz, probabilmente pensando già a questa cruciale sfida. L’Atletico Madrid è reduce da una vittorie per 2-0 nella Liga contro il Valladolid, successo che ha portato i Colchoneros alla vetta solitaria della classifica.

DIRETTA SALISBURGO ATLETICO MADRID IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Atletico Madrid sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO ATLETICO MADRID

Le probabili formazioni di Salisburgo Atletico Madrid, sfida che andrà in scena presso la Red Bull Arena di Salisburgo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Jesse Marsch con un 4-4-2: Stanković; Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Ashimeru, Junuzović, Mwepu; Koita, Berisha. Gli ospiti guidati in panchina da Diego Pablo Simeone schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-1-1 come modulo di partenza: Oblak; Savić, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Saúl, Lemar; João Félix; Suárez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Salisburgo e Atletico Madrid queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.20, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.70 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.10.

