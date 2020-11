Diretta/ Salisburgo Bayern (Champions League) streaming video: esame per i Campioni

DIRETTA SALISBURGO BAYERN: PARTITA RICCA DI GOL?

Salisburgo Bayern, martedì 3 novembre 2020 alle ore 21.00 presso la Red Bull Arena di Salisburgo, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Si affrontano le capolista della Bundesliga austriaca e di quella tedesca. Il Salisburgo con l’ultimo 5-0 rifilato al Tirol ha conquistato la sesta vittoria su altrettanti impegni in campionato, il Bayern Monaco ha espugnato Colonia e guida la classifica del campionato a braccetto con il Borussia Dortmund. Sarà un esame interessanti per i campioni d’Europa che sono comunque ripartiti in Champions con due vittorie, travolgendo l’Atletico Madrid e soffrendo forse più del previsto in casa della Lokomotiv Mosca. I russi avevano bloccato in casa il Salisburgo che poi ha sprecato una grande occasione, perdendo sul filo di lana sul campo dell’Atletico Madrid: alla squadra di Marsch servirà un’impennata proprio contro la regina della Champions per poter dimostrare di sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale.

DIRETTA SALISBURGO BAYERN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Salisburgo Bayern sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO BAYERN

Le probabili formazioni di Salisburgo Bayern, sfida che andrà in scena presso la Red Bull Arena di Salisburgo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Jesse Marsch con un 4-4-2: Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai; Daka, Berisha. Gli ospiti guidati in panchina da Hans-Dieter Flick schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Neuer; Hernández, Alaba, Süle, Pavard; Goretzka, Tolisso; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Salisburgo Bayern grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 7.00, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 6.00, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 1.35 la posta scommessa.



