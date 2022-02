DIRETTA/ Salisburgo Bayern Monaco video streaming tv: l’arbitro è Michael Oliver

DIRETTA SALISBURGO BAYERN MONACO: L’ARBITRO

Salisburgo Bayern Monaco sarà diretta questa sera in Austria dall’arbitro inglese Michael Oliver, che sarà alla guida di una squadra arbitrale interamente inglese per questo ottavo di finale d’andata della Champions League. Dunque, possiamo ricordare che al fianco del signor Oliver avremo i due guardalinee Stuart Burt e Simon Bennett, mentre come quarto uomo ci sarà il signor David Coote. Infine, davanti al monitor VAR ci sarà Chris Kavanagh, affiancato da Darren England nei panni di assistente AVAR.

Tornando al primo arbitro, ricordiamo che il signor Michael Oliver è nato ad Ashlington il 20 febbraio 1985 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale FIFA con decorrenza dal 1° gennaio 2012. In questa edizione della Champions League, l’arbitro Oliver ha già diretto nella fase a gironi Barcellona Bayern Monaco 0-3, Lille Siviglia 0-0 e Borussia Dortmund Ajax 1-3, dunque per i tedeschi c’è un dolcissimo ricordo; dieci ammonizioni, un’espulsione e un calcio di rigore sono il bilancio disciplinare di queste tre partite. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SALISBURGO BAYERN MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Salisburgo Bayern Monaco è disponibile su Sky sui canali della televisione satellitare: in questo caso dunque l’appuntamento sarà riservato a tutti gli abbonati, che naturalmente potranno seguire la partita in diretta streaming video anche in mobilità sfruttando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

SALISBURGO BAYERN MONACO: GLI AUSTRIACI TENTANO L’IMPRESA!

La diretta Salisburgo Bayern Monaco, mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso la Red Bull Arena di Salisburgo sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Notte magica per gli austriaci che hanno finalmente superato lo scoglio del primo turno della massima competizione europea, entrando tra le prime 16 e regalandosi la sfida contro la corazzata tedesca, che arriva dopo la vittoria in campionato in casa del Rapid Vienna che ha portato la capolista a +14 sulla seconda.

Fronte casalingo ancora aperto invece per il Bayern Monaco, crollato in Bundesliga perdendo 4-2 in casa del Bochum e ritrovandosi costretto a vedere il Borussia Dortmund riavvicinarsi alla vetta della classifica. Nella fase a gironi di Champions le due formazioni si sono già affrontate nella scorsa stagione, il Bayern vinse in goleada a Salisburgo il 3 novembre 2020 con un 2-6 con doppietta di Lweandowski, gol di Sané, Boateng, Hernandez e un’autorete.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO BAYERN MONACO

Le probabili formazioni della diretta Salisburgo Bayern Monaco, match che andrà in scena alla Red Bull Arena di Salisburgo. Per il Salisburgo, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kohn; Kristensen, Platkowski, Wober, Ulmer; Bernede, Kjaergaard, Seiwald; Okafor; Adeyemi, Adamu. Risponderà il Bayern allenato da Hansi Flick con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ulreich; Pavard, Upamecano, Sule, Hernández; Tolisso, Kimmich; Gnabry, Sabitzer, Sané; Lewandowski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salisburgo Bayern Monaco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Salisburgo con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Bayern, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.38.



