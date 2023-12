DIRETTA SALISBURGO BENFICA/ Video streaming tv: il match dell’andata è decisivo? (12 dicembre 2023)

DIRETTA SALISBURGO BENFICA: I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Salisburgo Benfica? Questa partita non era mai stata disputata prima di questa stagione, e dunque sarà la seconda volta in cui le due squadre si affrontano in competizione ufficiali. Naturalmente, il match è inedito alla Red Bull Arena Salzburg; sarà anche la seconda sfida tra i due allenatori Gerhard Struber e Roger Schmidt, che questa sera sono in competizione per un posto nella prossima Europa League con il Benfica che, dopo aver raggiunto i quarti di Champions League l’anno scorso, rischia clamorosamente di dover salutare le competizioni europee già a dicembre.

Video/ Benfica Inter (3-3) gol e highlights: nerazzurri che risorgono (Champions League, 29 novembre 2023)

La partita di andata era stata la prima nel gruppo D, pertanto il risultato che ne era maturato era stato del tutto sorprendente: questo perché, appunto, tutti avevano ancora negli occhi lo straripante cammino delle Super Aquile interrottosi solo contro l’Inter, dopo aver fatto sopravanzato Psg e Juventus nel girone. Al Da Luz il Salisburgo si era imposto per 2-0: al quarto d’ora di gioco Roko Simic aveva realizzato su rigore, poi il raddoppio di Oscar Gloukh al 51’ ma va ricordato che dopo due minuti Anatoliy Trubin aveva già parato un rigore a Karim Konaté. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Real Sociedad Salisburgo (risultato finale 0-0): Schlager decisivo! (29 novembre 2023)

DIRETTA SALISBURGO BENFICA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Benfica sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Salisburgo Benfica, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

SALISBURGO BENFICA: PER ANDARE IN EUROPA LEAGUE!

Salisburgo Benfica, in diretta dalla Red Bull Arena di Salisburgo, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 12 dicembre 2023. I padroni di casa, già eliminati dalla Champions League – così come gli ospiti – vantano quattro punti nel gruppo D e, dunque, +3 misure sulle aquile portoghesi. Inoltre gli austriaci hanno prevalso con il risultato di 0-2 in Portogallo, presentando una differenza reti migliore degli ospiti: quest’ultimi, dopo un buon sussulto contro l’Inter, dovranno dunque battere il Salisburgo con tre o più gol di scarto per soffiargli il terzo posto del gruppo.

Diretta/ Benfica Inter (risultato finale 3-3): Sanchez la pareggia su rigore (29 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO BENFICA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Salisburgo Benfica. Cominciamo dagli austriaci di mister Struber che, per l’occasione, dovrà fare a meno di Fernando, Okoh, Solet, Wallner, Terzic e Kjaergaard, tutti infortunati. Da valutare anche Capaldo e Terzic, non al meglio per problemi muscolari. In casa Benfica, invece, l’ex di turno Schmidt non avrà Bah, Bernat e Neres, infortunati oltre a Silva, squalificato per l’espulsione diretta rimediata nel match contro l’Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Salisburgo Benfica secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.80, mentre poi si sale a quota 3,80 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria della squadra lusitana varrebbe 2.35 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA