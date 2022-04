Diretta Salisburgo Benfica/ Streaming video tv: si gioca la finale di Youth League!

DIRETTA SALISBURGO BENFICA: LA FINALE DI YOUTH LEAGUE!

Salisburgo Benfica, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Harm Osmers, si gioca alle ore 18:00 di lunedì 25 aprile presso il Centre Sportif de Colovray: è la finale della Youth League 2021-2022, e dunque verrà assegnato un titolo “vacante”, visto che l’anno scorso per ragioni legate alla pandemia di Coronavirus il torneo era stato cancellato. Grande delusione per la Juventus Primavera, eliminata ai rigori dalle Super Aquile che così potranno nuovamente contendere il trofeo del calcio giovanile (per la quarta volta) che sta diventando sempre più importante.

Di fronte c’è il Salisburgo, che il titolo lo ha vinto nel 2017: in finale gli austriaci avevano battuto proprio il Benfica e dunque per la squadra portoghese ci sarà la possibilità della rivincita anche se, trattandosi di una manifestazione dedicata alle squadre Under 19, i giocatori inevitabilmente non saranno gli stessi. non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Salisburgo Benfica, quindi aspettando che la finale di Youth League prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SALISBURGO BENFICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI YOUTH LEAGUE

La diretta tv di Salisburgo Benfica, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: potrebbe farlo Sky Sport (eventualmente su Sky Sport Football, numero 203 del decoder per tutti gli abbonati) ma al momento non ci sono certezze nella programmazione. Così l’appuntamento con la finale di Youth League dovrebbe essere soltanto in diretta streaming video: in questo caso visione in chiaro per tutti, attraverso il sito ufficiale della federazione europea che trovate all’indirizzo www.uefa.com.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO BENFICA

È probabile che per Salisburgo Benfica entrambi gli allenatori scelgano di puntare sui giocatori che hanno disputato la semifinale. René Aufhauser conferma il 4-3-3 che ha schiantato l’Atletico Madrid: in porta Stejskal, davanti a lui due centrali come Baidoo e capitan Wallner con i terzini che saranno Atiabou e Ibertsberger, poi troviamo un centrocampo nel quale la regia è affidata a Agyekumu, che sarà supportato dalle due mezzali Kameri e Tolgahan Sahin. Occhio poi al fenomenale tridente offensivo: Roko Simic è il centravanti, Oumar Diakité parte dalla corsia destra mentre Hofer sarà schierato a sinistra.

Modulo speculare per il Benfica di Luis Castro, che perde il portiere Samuel Soares (espulso in semifinale): spazio a André Gomes che avrà davanti a lui Joao Tomé e Rafael Rodrigues come esterni, con Tomas Araujo e Antonio Silva centrali. Ancora, centrocampo nel quale Ndour e Martim Neto accompagneranno Jevsenak che sarà impiegato come playmaker e creatore del gioco, e questa linea supporterà un attacco nel quale Luis Semedo sarà il centravanti di riferimento, con Pedro Santos e Diego Moreira che invece non dovrebbero avere concorrenza come laterali della zona offensiva.











