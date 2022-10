DIRETTA SALISBURGO DINAMO ZAGABRIA/ Video streaming tv: dirige Andris Treimanis

DIRETTA SALISBURGO DINAMO ZAGABRIA: L’ARBITRO

Salisburgo Dinamo Zagabria sarà diretta dal lettone Andris Treimanis con assistenti Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs. Il quarto uomo invece sarà Aleksandrs Golubevs. Il Var sarà il portoghese Tiago Martins mentre l’Avar sarà il francese Benoit Millot. Treimanis è nato a Kuldiga il 16 marzo del 1985. Nel 2011 è diventato internazionale ed è dunque un arbitro con una buona esperienza personale.

Per lui il 2019 è stato un anno importante visto che è stato selezionato prima per gli Europei Under 21 poi per il Mondiale Under 17. Quest’anno per la Champions League ha arbitrato solamente una gara del secondo turno, era il 19 luglio del 2022 quando andava a dirigere Linfield Bodo Glimt terminata col risultato finale di 1-0. In carriera ha diretto 424 gare ufficiali con 1764 cartellini gialli, 60 rossi per doppia ammonizione e 39 per doppio giallo. Questo dimostra che è un arbitro molto fiscale, vecchia maniera con il vizio del cartellino giallo.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO DINAMO ZAGABRIA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Salisburgo Dinamo Zagabria. Qualche nodo ancora da sciogliere, ma andiamo a valutare il probabile undici dei padroni di casa, in campo con il 4-3-1-2: Kohn, Dedic, Solet, Pavlovic, Wober, Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald, Kjaergaard, Sesko, Okafor. La compagine croata si schiera con il 4-3-3: Livakovic, Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic, Ademi, Misic, Ivanusec, Spikic, Drmic, Orsic.

SALISBURGO DINAMO ZAGABRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Salisburgo Dinamo Zagabria, che verrà diretta dall’arbitro lettone Andris Treimanis, si gioca alle ore 18.45 di mercoledì 5 ottobre 2022: squadre in campo per la terza giornata del gruppo E di Champions League 2022-2023. Uno scontro cruciale per nutrire l’ambizione di raggiungere la fase ad eliminazione diretta in un gruppo che comprende anche Chelsea e Milan.

Il Salisburgo ha raccolto 2 punti nelle prime due giornate: gli austriaci hanno ottenuto due pareggi per 1-1 contro Milan e Chelsea. La Dinamo Zagabria è invece è a quota 3 punti: dopo la vittoria all’esordio per 1-0 contro il Chelsea, i croati sono stati sconfitti 3-1 dal Milan nell’ultima giornata.

SALISBURGO DINAMO ZAGABRIA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Dinamo Zagabria è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Champions League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video. In alternativa questo match, come tutti gli altri nella competizione, sarà fornito dalla piattaforma Infinity Plus che fa parte del pacchetto Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Salisburgo Dinamo Zagabria vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Salisburgo è quotata 1,70, il pareggio è dato a 4,00, mentre il successo della Dinamo Zagabria è quotato 4,70. Non c’è un disequilibrio evidente nelle quote di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,95 e 1,75. Infine, i dati di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,75 e 1,95.











