Diretta Salisburgo Liverpool/ Streaming video tv: dentro o fuori! (Champions League)

Salisburgo Liverpool, partita diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca alle ore 18:55 di martedì 10 dicembre: sesta e ultima giornata nel gruppo E della Champions League 2019-2020, al Salzburg Stadion naturalmente saremo in contemporanea con il San Paolo e dunque capiamo già che le due sfide incrociano i destini di almeno tre squadre. Nessuna è ancora qualificata agli ottavi, e per gli austriaci c’è una grande occasione: avendo perso 3-4 la partita di Anfield, praticamente qualunque tipo di vittoria (a meno che non sia per esempio un 6-5) li traghetterebbe agli ottavi di finale sorpassando i Reds, che a quel punto per evitare la clamorosa eliminazione da campioni in carica dovrebbero sperare che il Genk vinca a Napoli. Dal canto loro gli inglesi hanno due risultati su tre a disposizione, mentre i padroni di casa possono comunque solo vincere; tanti scenari si possono aprire questa sera, di sicuro un Liverpool che sta dominando la Premier League farebbe un pesantissimo tonfo se dovesse ritrovarsi in Europa League. Staremo a vedere come andranno le cose; aspettando la diretta di Salisburgo Liverpool, vediamo in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco valutandone le probabili formazioni.

La diretta tv di Salisburgo Liverpool sarà trasmessa da Sky Sport Football, canale 203 del decoder di Sky: l’appuntamento con la partita di Champions League è dunque un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno eventualmente attivare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per il servizio di diretta streaming video, naturalmente potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Jesse Marsch schiera gli austriaci con un potenziale 4-3-3: in difesa si allarga Kristensen a destra con Ulmer a sinistra, coppia centrale formata da Onguené (o Wober) e André Ramalho a protezione di Cican Stankovic, in mediana invece dovremmo avere Mohamed Camara che sarà il riferimento centrale con Szoboszlai e Junuzovic che dovrebbero agire in qualità di mezzali. Davanti invece spazio allo straordinario tridente Hwang-Haaland-Minamino; possibili variazioni sul tema (in quanto titolari aggiunti) sono Mwepu a centrocampo e Daka a far parte dello schieramento offensivo. Nel Liverpool invece è fuori anche Fabinho, oltre a Matip: Joe Gomez affiancherà Van Dijk davanti ad Alisson, con Alexander-Arnold e Robertson terzini e un centrocampo nel quale potrebbe essere Henderson ad agire come playmaker, dunque con Milner, Wijnaldum e Naby Keita a giocarsi le due maglie da interni. Naturalmente il tridente sarà quello pesante, perchè in questa partita c’è poco da scherzare e bisogna mantenere alta la pressione: dunque Roberto Firmino sarà il centravanti con Salah e Sadio Mané che allargheranno il campo ma saranno pericolosissimi anche e soprattutto in zona offensiva.

Campioni d’Europa favoriti in Salisburgo Liverpool, ma non in maniera netta: il segno 2 che identifica la loro vittoria è stato quotato 1,90 dall’agenzia di scommesse Snai, ma il successo interno degli austriaci, regolato dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,60 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la vostra puntata.



