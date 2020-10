Diretta/ Salisburgo Lokomotiv (Champions League) streaming e tv: sfida tra outsider

Salisburgo Lokomotiv Mosca, diretta dall’olandese Gözübüyük, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Nella scorsa edizione la formazione austriaca si era giocata la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League contro il Liverpool campione d’Europa in carica, ora si è confermata tra le magnifiche 32 d’Europa in un girone che vede però Bayern Monaco e Atletico Madrid super-favorite per la qualificazione. La formazione della Red Bull proverà a sovvertire il pronostico, forte di una grande partenza nella Bundesliga austriaca, con 4 vittorie in altrettante partite disputate. La Lokomotiv Mosca nella massima serie russa ha appena battuto di misura l’Ufa, restando a -3 dalla coppia di testa composta da Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca: i “ferrovieri” sono approdati direttamente alla fase a gironi di Champions, grazie al secondo posto in campionato conquistato nella passata stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SALISBURGO LOKOMOTIV MOSCA

La diretta tv di Salisburgo Lokomotiv Mosca sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO LOKOMOTIV MOSCA

Le probabili formazioni di Salisburgo Lokomotiv Mosca, sfida che andrà in scena presso la Red Bull Arena di Salisburgo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Jesse Marsch con un 4-4-2: Stanković; Ulmer, Wöber, Onguéné, Vallci; Szoboszlai, Junuzović, Mwepu, Okugawa; Koita, Daka. Gli ospiti guidati in panchina da Marko Nikolic schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Guilherme; Zhivoglyadov, Lystsov, Murilo, Rybus; Zhemaletdinov, Magkeev, Krychowiak, Miranchuk; Zé Luís, Lisakovich.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Salisburgo Lokomotiv Mosca secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa austriaci partono nettamente favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale già a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio in caso di successo dei russi per chi avrà puntato sul segno 2.



