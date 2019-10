Diretta Salisburgo Napoli Primavera/ Streaming video e tv, Youth league gruppo E

Salisburgo Napoli primavera, diretta all’arbitro Aleksei Matyunin, è la partita in programma oggi mercoledi 23 ottobre 2019 alla Untersberg Arena di Grodig: fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Anche il girone E della Youth League torna protagonista in questa settimana per il terzo turno, e ci offre poi la diretta tra Salisburgo e Napoli primavera, match davvero interessante che vedrà coinvolte le ultime due squadre del raggruppamento. Di fatto sia gli austriaci che i campani di Mister Baronio infatti non hanno trovato grandi soddisfazioni finora in Youth league e anzi vantano a testa un KO e un solo pareggio. C’è quindi grande voglia di rivalsa oggi in questo scontro diretto, specie in casa degli azzurri. Il Napoli primavera certo vuole vendicare la brutta sconfitta maturata nel turno precedente con il Genk e pure riscattarsi dopo le ultime deludenti uscite anche nel primo campionato nazionale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Napoli Primavera, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: non sarà possibile seguire la partita nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video ufficiale, per le informazioni utili potrete eventualmente consultare il sito ufficiale della UEFA (all’apposita sezione dedicata alla Youth League) ma soprattutto i canali ufficiali che la società campana mette a disposizione sui social network.

DIRETTA SALISBURGO NAPOLI PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la trasferta austriaca di questo pomeriggio, ecco che non ci attendiamo grandissime novità da parte di Baronio per le probabili formazioni della diretta Salisburgo Napoli Youth league. Oggi dunque il tecnico si affiderà sempre al 3-4-3 come modulo, dove troveranno spazio dal primo minuto in difesa Costanzo, Senese e D’Onofrio. Per la mediana dei partenopei poi la prima ipotesi vedrà titolari Vrikkis, Mamas, Marrazzo e Potenza, mentre saranno Vrakas, Sgarbi e Gaetano i titolari in attacco un terra austriaca. Spazio invece al 4-4-2 per i pari età del Salisburgo, con Kramer che punterà di nuovo su Major, Oroz, Affengruber e Dedic in difesa, come già fato nel turno precedente col Liverpool. La mediana sarà quindi nelle mani di Pokrony e Sucic, con Prass e Seiwald ai lati: toccherà a Adeyemi e Bukta la maglia da titolare in attacco.



