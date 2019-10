Diretta Salisburgo Napoli/ Streaming video tv: trasferta ostica (Champions League)

Salisburgo Napoli sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre: squadre in campo per la terza giornata nel gruppo E di Champions League 2019-2020. Le due sfide che i partenopei affrontano contro la formazione austriaca sono di fatto quelle della verità: dopo la bellissima vittoria contro il Liverpool gli azzurri non sono andati oltre il pareggio sul campo del Genk, restano in testa al girone ma devono chiudere i conti e potrebbero farlo oggi alla Red Bull Arena, dove però i rischi di andare incontro a una serata difficile ci sono tutti. Il Salisburgo infatti ha messo paura ai Reds ad Anfield, rimontando tre gol di svantaggio prima di subire quello del definitivo ko; tre punti per una squadra che nelle ultime stagioni ha sempre fatto vedere di poter arrivare in fondo all’Europa League, e che adesso al piano di sopra si gioca le sue occasioni. Vediamo dunque in che modo i due allenatori intendono affrontare questa partita, mentre aspettiamo la diretta di Salisburgo Napoli possiamo leggere le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Napoli verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football, al numero 204 del decoder: l’appuntamento è dunque riservato ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita di Champions League anche tramite il servizio di diretta streaming video fornito dall’applicazione Sky Go, che come sempre è attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO NAPOLI

Salisburgo Napoli dovrebbe essere affrontata da Jesse Marsch con il consueto 4-4-2 nel quale ovviamente Haaland rimane il principale riferimento offensivo, al fianco di Hee-Chan Hwang. Formazione offensiva quella austriaca, perché sulle corsie laterali di centrocampo dovrebbero giocare Minamino e Szoboszlai; al centro della mediana invece Junuzovic è pronto a fare coppia con Mohamed Camara o Mwepu. In difesa i due terzini dovrebbero essere Kristensen e Wober; al centro della difesa ballottaggio tra André Ramalho e Onguéné, quasi certo del posto Pongracic davanti a Cican Stankovic. Nel Napoli il dubbio principale rimane Lorenzo Insigne, tenuto in tribuna a Genk: con lui in campo resterebbe fuori Zielinski, davanti scalpita Lozano che però non è al top e dunque potrebbe lasciare il posto a Mertens, che agirebbe al fianco di Fernando Llorente. Spazio poi a Callejon a destra, mentre in mezzo dovrebbero essere confermati Allan e Fabian Ruiz. Difesa con Manolas insidiato da Nikola Maksimovic, che potrebbe anche giocare a destra (virtualmente) come già visto l’anno scorso; a sinistra Ghoulam o Mario Rui, eventualmente l’altra fascia potrebbe essere coperta da Di Lorenzo con Meret tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei favoriti per un’incollatura nel pronostico di Salisburgo Napoli, come ci dicono le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 per la vittoria della banda di Carlo Ancelotti vale infatti 2,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, siamo ad un valore di 2,50 per il segno 1 che identifica il successo degli austriaci. Regna allora un grande equilibrio; la quota fissata per il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, vi farebbe guadagnare 3,70 volte quanto puntato.



