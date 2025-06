Diretta Salisburgo Real Madrid streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live al Mondiale per Club 2025, oggi venerdì 27 giugno

DIRETTA SALISBURGO REAL MADRID: CI SI GIOCA TUTTO

Le sfide tutte europee non sono mai da sottovalutare al Mondiale per Club 2025, questo varrà anche alle ore 3.00 della notte di venerdì 27 giugno al Lincoln Financial Field di Philadelphia per la diretta Salisburgo Real Madrid, che nella terza e ultima giornata sarà decisiva per le sorti del girone H.

Il Salisburgo aveva debuttato con una vittoria contro il Pachuca, poi però per gli austriaci è arrivato un mezzo passo falso, sotto forma di pareggio contro l’Al Hilal, così tutto si dovrà decidere all’ultima giornata, con la prospettiva non simpatica di dover fare risultato contro i Blancos per evitare di dover dipendere dal risultato altrui.

Cammino finora sostanzialmente identico per il Real Madrid, che infatti aveva debuttato facendosi bloccare sul pareggio da Simone Inzaghi prima di vincere contro il Pachuca, con il vantaggio di una migliore differenza reti che garantirà a Xabi Alonso di arrivare davanti agli austriaci in caso di pareggio.

Il Real Madrid però è ovviamente sempre una delle squadre più attese anche dal pubblico statunitense, inoltre questa partita potrebbe determinare il nome dell’avversaria della Juventus e ciò in ottica italiana renderà ancora più intrigante stanotte seguire la diretta Salisburgo Real Madrid…

SALISBURGO REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta Salisburgo Real Madrid in tv ci si dovrà rivolgere a Dazn per la diretta streaming video sulla piattaforma che segue tutto il Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO REAL MADRID

Thomas Letsch potrebbe scegliere il modulo 4-4-2 nelle probabili formazioni per la diretta Salisburgo Real Madrid, con questi possibili undici titolari: Zawieschitzky in porta; i quattro difensori Lainer, Gadou, Rasmussen e Kratzig; altra linea a quattro a centrocampo con Nene, Bidstrup, Diabate e Gloukh; infine la coppia d’attacco formata da Baidoo e Onisiwo.

Ovviamente invece ci sono tanti big nel 4-3-3 di Xabi Alonso per il Real Madrid: cominciamo in porta grazie a Courtois; il nuovo acquisto Alexander-Arnold apre la difesa a quattro con Rudiger, Huijsen e Fran Garcia; invece ecco a centrocampo il trio formato da Valverde, Tchouameni e Bellingham; attenzione invece alle defezioni davanti, per cui nel tridente indichiamo Arda Guler, Rodrygo e Vinicius Junior.

PRONOSTICO E QUOTE

Spagnoli favoriti forse anche più del previsto nel pronostico secondo le quote Snai per la diretta Salisburgo Real Madrid. Infatti il segno 2 è proposto a 1,27 contro il valore di 8,50 in caso di segno 1. Molto intrigante anche il pareggio, dal momento che il segno X varrebbe 6,00 volte la posta.