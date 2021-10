Diretta Salisburgo Wolfsburg/ Streaming video tv: esito incerto! (Champions League)

DIRETTA SALISBURGO WOLFSBURG: GLI AUSTRIACI POSSONO VOLARE

Salisburgo Wolfsburg, che sarà diretta dal nostro Daniele Orsato, si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 20 ottobre: siamo allo Stadion Salzburg per la terza giornata nel gruppo G di Champions League 2021-2022. Una situazione intrigante per gli austriaci, perché in un gruppo nel quale si sono verificati tre pareggi in quattro match il Salisburgo finora è stata l’unica a vincere (in casa contro il Lille) e dunque ora può andare in fuga in classifica, sperando di non dover rimpiangere in seguito i due rigori sbagliati incredibilmente sul campo del Siviglia, che potrebbero pesare sulla corsa agli ottavi.

Fino a questo momento il Wolfsburg ha pareggiato due volte, ma come detto l’equilibrio nel girone più “abbordabile” di tutti potrebbe comunque consentire a Mark Van Bommel di andare agli ottavi anche con il primo posto; potrebbe essere determinante nelle speranze di fare strada in Champions League, anche se ovviamente è prematuro fare certi discorsi. Ora vedremo cosa succederà nella diretta di Salisburgo Wolfsburg; aspettando che la partita si giochi, noi possiamo leggere in maniera più dettagliata le scelte che i due allenatori potrebbero operare, analizzando al meglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SALISBURGO WOLFSBURG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Wolfsburg sarà trasmessa su Sky Sport Football (numero 203 del decoder), dunque gli abbonati alla televisione satellitare avranno un’esclusiva per quanto riguarda la messa in onda in tv per questa partita di Champions League, con l’alternativa della mobilità tramite l’applicazione Sky Go. Tuttavia questo match sarà usufruibile anche su Mediaset Infinity, il broadcaster che garantisce le immagini in diretta streaming video e del quale bisognerà essere clienti.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO WOLFSBURG

In Salisburgo Wolfsburg dovremmo vedere il solito 4-3-1-2 per Matthias Jaissle: potrebbe non farcela Adeyemi (entrato nel mirino del Bayern e non solo), il classe 2002 lascerebbe allora il posto a Adamu che farebbe coppia offensiva con Noah Okafor, mentre Sucic potrebbe essere confermato in qualità di trequartista. A centrocampo si punta sul perno centrale rappresentato da Mohamed Camara; con lui agiranno Seiwald e Capaldo, in difesa invece ci sarà spazio per la coppia centrale Onguéné-Wober e due laterali che come al solito saranno Kristensen e Ulmer.

Wolfsburg schierato con il 4-2-3-1, e senza lo squalificato Guilavogui: ne prende il posto Vranck, che agirà in mezzo al campo in compagnia di Arnold come perno centrale a protezione della zona avanzata, dove si rivedono Weghorst (prima punta) e Steffen, che prenderà il posto di uno tra Lukébakio e Waldschmidt con la conferma di Philipp. Per il resto, avremo la solita difesa composta da Van Bommel: in porta il belga Casteels, davanti a lui Bornauw e Brooks come centrali con Mbabu e Roussillon che correranno sulle corsie esterne.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Salisburgo Wolfsburg sono state emesse anche dall’agenzia Snai, ed è di questo bookmaker che andiamo a leggere i valori previsti: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,30 volte la puntata che accompagna il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta invece in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire.

