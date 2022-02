Diretta Salo Monza/ Streaming video tv: vincere e sperare! (Champions League volley)

DIRETTA SALO MONZA: DECISIVA PER IL VERO VOLLEY!

Salo Monza, in diretta dallo Salohalli, si gioca alle ore 19:00 di martedì 15 febbraio: la partita è valida per la 6^ giornata nel gruppo B di volley Champions League 2021-2022, ed è uno snodo fondamentale per il Vero Volley che, dopo aver perso contro il VakifBank, si trova secondo in classifica nel gruppo B senza più la possibilità di centrare il primato, il che significa che per qualificarsi ai quarti di finale dovrà necessariamente passare dalla speciale graduatoria che premia le tre migliori seconde, ma questo vuol dire vincere stasera e sperare in incroci positivi.

All’andata Monza aveva demolito le finlandesi del Salo e dunque c’è la speranza forte che il risultato si possa ripetere, ma come detto la situazione è tale che bisognerà essere sostanzialmente perfetti; le avversarie sono già eliminate e con ben poche motivazioni, e questo ovviamente potrebbe giocare a favore delle ragazze di Marco Gaspari. Aspettando che la diretta di Salo Monza prenda il via, proviamo adesso a valutare quali possano essere i temi principali legati alla delicatissima partita del 6^ turno nel gruppo B di volley Champions League.

DIRETTA SALO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI VOLLEY CHAMPIONS LEAGUE

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Salo Monza non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: la buona notizia comunque è che la Champions League di volley femminile viene mandata in onda dal broadcaster Disovery Plus, dunque questa partita potrà essere seguita in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per accedere al servizio bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA SALO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Salo Monza è decisiva: vincere potrebbe non bastare, ma il Vero Volley sapeva bene che trovarsi nello stesso girone di VakifBank, la squadra campione del mondo in carica, avrebbe potuto portare a questo scenario. Le brianzole possono solo sperare nel 3-0 con un quoziente punti importante, e poi giudicare quello che succederà sugli altri campi; il momento della squadra è certamente ottimo e Monza ha davvero fatto il salto di qualità in questa stagione, riuscendo addirittura a prendere il comando della classifica in Serie A1 (anche se Conegliano e Novara devono recuperare delle partite) e facendo il colpo grosso al PalaVerde con la recente vittoria sulla Imoco, quasi un passaggio di consegne anche se, chiaramente, questo potremo eventualmente dirlo soltanto più avanti.

Nel frattempo allora dobbiamo capire se il Vero Volley sarà in grado di qualificarsi ai quarti di Champions League: non dipende solo dalle ragazze di Gaspari, che però tra poche ore dovranno certamente giocare come sanno per evitare brutte sorprese, contro una squadra come il Salo che con una vittoria e quattro sconfitte nel gruppo B è già ampiamente fuori dal discorso qualificazione…



