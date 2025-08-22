Diretta Sambenedettese Bra streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 22 agosto 2025

DIRETTA SAMBENEDETTESE BRA: UN INCROCIO CURIOSO

Ci sono molti motivi per definire la diretta Sambenedettese Bra come un incrocio curioso: innanzitutto però ricordiamo che si giocherà alle ore 21.15 di questa sera, venerdì 22 agosto 2025, per la prima giornata del girone B del nuovo campionato di Serie C 2025-2026.

Potremmo scherzosamente sottolineare la differenza fra il nome molto lungo della Sambenedettese e quello invece cortissimo del Bra. C’è poi la notevole distanza tra San Benedetto del Tronto e Bra, due località che sono quasi gli estremi opposti nella composizione geografica del girone B, che è quello che sinteticamente potremmo definire dell’Italia centrale, sebbene Bra sia in Piemonte.

Diretta Arezzo Forlì/ Streaming video tv: a caccia di continuità dopo la Coppa (Serie C, 22 agosto 2025)

Passando agli aspetti più strettamente calcistici, c’è in realtà una similitudine, perché Sambenedettese e Bra sono state entrambe promosse dalla Serie D alla Serie C al termine dello scorso campionato, ma anche in questo caso abbiamo delle differenze. La Sambenedettese è un nobile ritorno, considerando la tradizione consolidata anche grazie a 21 campionati trascorsi in Serie B.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone B (1^ giornata, oggi 22 agosto 2025)

Discorso molto diverso per il Bra: i piemontesi giocarono nel 2013-2014 in quella che ai tempi era la Lega Pro Seconda Divisione, per il resto ecco una lunghissima militanza fra i dilettanti, salvo qualche altra apparizione in Serie C in decenni però ormai davvero lontani. Insomma, avrete capito tutti perché presentiamo la diretta Sambenedettese Bra come un incrocio curioso…

SAMBENEDETTESE BRA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Anche in questa stagione il campionato di Serie Sarà visibile per gli abbonati a Sky Sport, di conseguenza così si potrà seguire la diretta Sambenedettese Bra in tv, eventualmente anche con Sky Go o Now Tv per la diretta streaming video.

DIRETTA/ Juventus Juventus Next Gen (risultato finale 2-0): decidono Douglas Luiz e Vlahovic (13 agosto 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE BRA

Curiosiamo adesso nelle probabili formazioni per la diretta Sambenedettese Bra, basandoci sulle mosse in Coppa Italia di Serie C settimana scorsa. La Sambenedettese di mister Ottavio Palladini era scesa in campo con un modulo 4-2-3-1: in porta Orsini; difesa a quattro formata da Zini, Pezzola, Dalmazzi e Tosi; a centrocampo la coppia con Candellori e Alfieri; sulla trequarti offensiva Konate, Touré e Scafetta alle spalle del centravanti e capitano Eusepi.

La risposta degli ospiti del Bra e del loro allenatore Fabio Nisticò potrebbe invece concretizzarsi in un 3-5-2. Sei giorni fa erano scesi in campo Sganzerla, Cannistrà e Chiesa nella difesa a tre del Bra davanti al portiere Franzini; nel folto centrocampo piemontese a cinque ecco da destra a sinistra Cuccinello, Giallombardo, capitan Tuzza, Brambilla e Morleo, infine la coppia d’attacco del Bra era stata composta da Minaj e Sinani.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine scopriamo cosa ci dicono le quote Sisal per il pronostico sulla diretta Sambenedettese Bra. Padroni di casa favoriti ma con differenze moderate fra i tre segni: il successo marchigiano infatti vale 2,25, mentre il pareggio tocca quota 3,00 e in caso di segno 2 il valore sarebbe di 3,20 volte la posta.