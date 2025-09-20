Diretta Sambenedettese Carpi streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone B di Serie C.

DIRETTA SAMBENEDETTESE CARPI: PER TESTARE LE AMBIZIONI!

Presentando la diretta Sambenedettese Carpi parliamo di una partita che si gioca alle ore 15:00 di sabato 20 settembre, valida per la quinta giornata nel girone B di Serie C 2025-2026: è una sfida tra due squadre che hanno avuto lo stesso rendimento in classifica, vale a dire 5 punti nelle prime quattro giornate.

Una vittoria a testa quindi: per la Sambenedettese, neopromossa, si è trattato del successo di misura contro il Bra alla prima giornata, poi la sconfitta è maturata in casa contro il Forlì e ci sono naturalmente anche due pareggi, per un inizio che tutto sommato possiamo definire in linea con quelle che erano le aspettative.

Il Carpi, dopo qualche stagione non troppo fortunata, deve realmente capire quali siano i suoi orizzonti; ha festeggiato in casa della Pianese ma ha pareggiato due volte in casa prima di venire battuto dalla Ternana, diciamo che la classifica potrebbe essere migliore.

In questa attesa diretta Sambenedettese Carpi si tratta allora di capire se una delle due squadre riuscirà a fare un temporaneo salto di qualità; lo scopriremo insieme tra poco, nel frattempo possiamo dare uno sguardo alle possibilità dei due allenatori in materia di probabili formazioni, che andiamo a leggere insieme.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE SAMBENEDETTESE CARPI

Potrete seguire la diretta Sambenedettese Carpi sui canali della televisione satellitare, mentre per la diretta streaming video della partita dovrete affidarvi a Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE CARPI

Andiamo allora a ipotizzare un 4-2-3-1 per Ottavio Palladini, che nella diretta Sambenedettese Carpi punta su Dalmazzi e Pezzola davanti a Orsini e due terzini come Zoboletti e Tosi; in mezzo al campo dovrebbe esserci Candellori, poi Lulli può soffiare la maglia ad Alfieri e lo stesso potrebbero fare Sbaffo e Battista (o Marranzino) nei confronti dei due Touré (Moussa e Nouhan) che operano sulla trequarti, sulla corsia destra invece si va verso la conferma di Kevin Martins e ci sono pochi dubbi sul fatto che il centravanti sarà ancora una volta il veterano Eusepi.

La risposta del Carpi di Stefano Cassani è affidata a un 3-4-2-1: schema comunque offensivo se Cecotti sarà confermato a sinistra rispetto a Rigo, a destra invece gioca Stanzani con una zona mediana nella quale Amayah e Casarini sono in ballottaggio con Rosetti e Figoli. Sorzi è il portiere, davanti a lui Lombardi, Zagnoni e Rossini schierati in linea; i due sulla trequarti possono essere ancora Arcopinto e Cortesi, tuttavia l’alternativa è Mahrani e poi bisogna considerare Riccardo Forte, che può giocare anche come centravanti prendendo così il posto di Gerbi, ma dovendo vincere anche la concorrenza di Aboulaye Sall.

QUOTE E PRONOSTICO SAMBENEDETTESE CARPI

Cosa ci dicono i pronostici sulla diretta Sambenedettese Carpi? Secondo l’agenzia Snai la squadra favorita per la vittoria è quella di casa, dunque puntando sul segno 1 per questa eventualità guadagnereste una somma corrispondente a 2,00 volte la posta in palio, mentre il segno 2 che regola l’affermazione degli emiliani porta in dote una vincita ammontante a 3,50 volte quanto messo sul piatto, infine il segno X per il pareggio ha un valore che equivale a 3,05 volte quella che sarà stata la vostra giocata.