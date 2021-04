Diretta Sambenedettese Cesena/ Streaming video tv: per un posto nei playoff (Serie C)

DIRETTA SAMBENEDETTESE CESENA: AMBIZIONI DA PLAYOFF!

Sambenedettese Cesena, che verrà diretta dal signor Mario Saia, va in scena alle ore 15:00 di domenica 11 aprile: siamo al Riviera delle Palme per la 35^ giornata nel girone B di Serie C 2020-2021, e si incrociano due squadre che mercoledì sono state impegnate nei recuperi. Curiosamente, in virtù degli ultimi risultati le due squadre sono appaiate a 50 punti: la Sambenedettese ha battuto la Triestina meritando i 3 punti e tornando a battere un colpo importante, pur nell’incertezza economica di queste settimane.

Addirittura clamoroso il pareggio rimediato dal Cesena a Ravenna: sotto di due gol e un uomo, i romagnoli hanno segnato due volte tra 88’ e 91’ riuscendo così ad arrivare al Riviera delle Palme con un morale alto, pur se il risultato non è quello più sperato. Aspettando ora che la diretta di Sambenedettese Cesena prenda il via, proviamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SAMBENEDETTESE CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Sambenedettese Cesena bisognerà eventualmente controllare la programmazione della televisione satellitare, perché quest’anno i canali Calcio (è richiesto un abbonamento specifico) trasmettono alcune delle partite di Serie C per i clienti; in alternativa, come sempre, è disponibile il servizio del portale Eleven Sports che fornisce l’intera gamma dei match di campionato in diretta streaming video.

Utilizzando apparecchi mobili quali PC, la visione è aperta agli abbonati per la stagione sportiva o anche a chi volesse acquistare la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE CESENA

In Sambenedettese Cesena, Paolo Montero si affida al 4-4-2: qualche cambio strutturale potrebbe esserci ma tutto sommato possiamo puntare sugli undici che hanno giocato mercoledì. Dunque, davanti al portiere Nobile la coppia centrale sarà formata da Dario D’Ambrosio e Biondi, con Goicoechea e Fazzi sugli esterni bassi; davanti a loro ci saranno Babic e Rubén Botta (tra i migliori contro la Triestina), Iván Rossi e Angiulli formeranno la coppia centrale di centrocampo mentre davanti a loro vedremo Lescano, matchwinner nel recupero, e Liporace che però potrebbe lasciare il posto a Padovan.

William Viali dovrà rinunciare a Steffé, espulso al Bruno Benelli: in mezzo al campo possibilità per Davide Di Gennaro che ha segnato i due gol dell’impresa, con lui Petermann e due esterni che saranno ancora Zappella e Russini. Davanti, a fare coppia con Bortolussi potrebbe essere Caturano; in porta andrà come sempre Nardi, la coppia di difensori centrali sarà composta da Luca Ricci e Gonnelli e poi, anche qui senza sorprese, avremo due terzini in Leonardo Longo e Favale.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Sambenedettese Cesena: andiamo dunque a scoprire cosa dicono le quote ufficiali per la partita di Serie C. il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,30 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vale 3,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte l’importo investito con questo bookmaker.

