Diretta Sambenedettese Fano/ Streaming video tv: pronto riscatto rossoblu? (Serie C)

Sambenedettese Fano è in diretta dal Riviera delle Palme, alle ore 20:30 di domenica 7 febbraio: uno dei posticipi serali che si giocano nella 23^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, valido per il girone B. Soprattutto un’occasione per i rossoblu, che nel turno infrasettimanale sono caduti a sorpresa contro la Fermana: poteva essere la partita della svolta e del quarto posto in classifica, invece è stato un esame di maturità mancato e adesso bisogna riprendere le fila del discorso, anche se la classifica resta assolutamente buona.

Il Fano invece lotta per non retrocedere, una realtà delle ultime stagioni; nelle scorse settimane c’è stato qualche timido segnale di ripresa e giovedì l’Alma Juventus ha demolito il Carpi, ma non è ancora sufficiente per evitare i playout, con lo spettro della Serie D diretta sempre molto concreto. Non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Sambenedettese Fano; mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco possiamo provare a valutare in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Sambenedettese Fano non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione: per assistere alla partita dunque avrete la sola possibilità di accedere al portale Eleven Sports, che da qualche anno fornisce l’intero programma del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per la visione, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio, per la stagione in corso, oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

Tegola per Mauro Zironelli, che in Sambenedettese Fano non avrà a disposizione Rubén Botta: sulla trequarti potrebbe allora avanzare Bacio Terracino, che farebbe compagnia a Chacón con uno tra Lescano e Padovano a fare il centravanti. A centrocampo Mehmetaj e Liporace insidiano Fazzi e Trillò per le corsie, in mezzo Mattia Lombardo può prendere il posto di Angiulli o Angelo D’Angelo; Dario D’Ambrosio, Biondi e Di Pasquale favoriti per comporre il terzetto difensivo a protezione del portiere Nobile. Nel Fano di Flavio Destro da valutare gli uomini per il 4-3-1-2: in difesa Casono e Luca Bruno possono essere i centrali davanti a Viscovo, con Cargnelutti e Paolini sulle corsie laterali, a centrocampo Gentile e Carpani possono accompagnare la regia di Amadio, con Parlati e Scimia che rappresentano le prime alternative. Marino resta il favorito per fluttuare tra le linee nella posizione di trequartista, Barbuti dovrebbe essere confermato come attaccante con Vincenzo Ferrara in ballottaggio con Álvaro Montero.

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Sambenedettese Fano, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote del bookmaker per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 5,25 volte la vostra giocata. Il pareggio, identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,55 volte l’importo investito.



