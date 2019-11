Diretta Sambenedettese Feralpisalò/ Streaming video tv: bella sfida! (Serie C)

Sambenedettese Feralpisalò, che sarà diretta dal signor Luca Zufferli, domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Sfida potenzialmente molto interessante con i marchigiani confermatisi mina vagante del girone B, al momento noni in classifica ma troppo soggetti ad alti e bassi per puntare davvero in alto. Dopo aver battuto il Rimini in casa la Sambenedettese ha incassato un tris sul campo del Sudtirol e ora dovrà vedersela contro una delle squadre più in forma del campionato. Tutto è cambiato per la Feralpisalò dopo l’arrivo di Stefano Sottili in panchina: quella contro il Padova è stata la quarta vittoria consecutiva in campionato per i Leoni del Garda, ora sesti ma a sole 5 lunghezze dal Vicenza capolista e agganciati al lungo treno delle squadre che si stanno contendendo la vetta nel girone B.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Sambenedettese Feralpisalò, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE FERALPISALO’

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sambenedettese Feralpisalò, domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. La Sambenedettese allenata da Paolo Montero sarà schierata con un 4-3-3: Santurro; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Frediani; Volpicelli, Cernigoi, Di Massimo. Risponderà la Feralpisalò guidata in panchina da Sottili con un 3-4-1-2: De Lucia; Zambelli, Giani, Rinaldi, Contessa; Altobelli, Magnino, Scarsella; Ceccarelli, Maiorino; Caracciolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.75. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.60.



