Diretta Sambenedettese Feralpisalò/ Streaming video tv: sfida playoff (Serie C)

DIRETTA SAMBENEDETTESE FERALPISALÒ: PER LE ZONE ALTE!

Sambenedettese Feralpisalò, in diretta dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, avrà inizio alle ore 20.30 di questa sera, domenica 25 aprile 2021, in contemporanea cioè a tutte le altre partite della trentasettesima giornata del girone B di Serie C. Parliamo di due squadre in piena zona playoff, di conseguenza la diretta di Sambenedettese Feralpisalò ci offrirà la sfida tra due formazioni accomunate dall’obiettivo di raggiungere la migliore posizione possibile nella griglia degli spareggi.

La Sambenedettese, vincendo sul campo della Virtus Verona, ha raggiunto quota 53 punti blindando la presenza ai playoff, ma ora vorrà provare a scalare qualche posizione in più, ma di fronte ci sarà una Feralpisalò che arriva dalla pirotecnica vittoria per 6-1 contro il Carpi di domenica scorsa, grande passo avanti per i bresciani verso un prezioso quinto posto finale che non hanno di certo intenzione di rimettere in discussione. Il match si annuncia intrigante, cosa succederà in Sambenedettese Feralpisalò?

DIRETTA SAMBENEDETTESE FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Sambenedettese Feralpisalò sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE FERALPISALÒ

Diamo adesso un’occhiata anche alle probabili formazioni di Sampbenedettese Feralpisalò. I padroni di casa non avranno lo squalificato Biondi e dovrebbero schierarsi con un 4-3-3 con Nobile in porta; davanti a lui Fazzi, Trillò, D’Ambrosio e Goicoechea; a centrocampo il terzetto formato da De Ciancio, Rossi e Liporace, infine il tridente della Sambenedettese dovrebbe vedere titolari in attacco Botta, Chacon e Lescano. La replica della Feralpisalò non dovrebbe discostarsi molto dal 4-3-3 di settimana scorsa: De Lucia in porta; difesa a quattro composta da Bergonzi, Giani, Bacchetti e Brogni; a centrocampo il terzetto con Guidetti, Carraro e Scarsella; infine nel tridente offensivo bresciano schieriamo titolari Ceccarelli, Guerra e D’Orazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Sambenedettese Feralpisalò in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Regna un certo equilibrio, con i padroni di casa favoriti ma di poco rispetto agli ospiti lombardi: infatti il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di segno X e fino a 3,05 volte la posta in palio in caso invece di segno 2.



