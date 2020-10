Diretta/ Sambenedettese Fermana (Serie C) streaming video e tv: derby marchigiano

DIRETTA SAMBENEDETTESE FERMANA: OSPITI ANCORA A SECCO

Sambenedettese Fermana, diretta dal signor Maranesi di Ciampino, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone B, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Riviera delle Palme. Nelle prime due trasferte stagionali, contro Alessandria in Coppa Italia e Carpi in campionato, la Samb aveva subito due sconfitte e la posizione di Paolo Montero sembrava già precaria. Alla seconda giornata è arrivata la riscossa col successo per 2-1 ai danni del Gubbio, grazie alle reti messe a segno da Nocciolini e Maxi Lopez, innesto d’esperienza in un quadro che vede la Samb puntare almeno ai play off da protagonista. In questo derby marchigiano la Fermana proverà a guastare i piani dei rossoblu, anche per dare ossigeno a una classifica già deficitaria. Dopo il ko interno di misura contro il Mantova all’esordio la Fermana ha incassato un tris nella trasferta di Bolzano, ritrovandosi peraltro ancora a secco di gol in campionato. Un trend da invertire in fretta per non ritrovarsi a vivere una stagione subito sofferta.

DIRETTA SAMBENEDETTESE FERMANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Sambenedettese Fermana, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE FERMANA

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Sambenedettese e Fermana. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Paolo Montero con un 4-4-2: Nobile, Scrugli, Enrici, Cristini, Liporace; Rocchi, Angiulli, Masini, Bacio Terracino; Maxi Lopez, Nocciolini. Gli ospiti guidati in panchina da Mauro Antonioli affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Ginestra; Scrosta, Manetta, Esposito; Clemente, Urbinati, Demirovic, Mordini; Iotti; Boateng, Liguori.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Sambenedettese Fermana grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,83, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,25, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 4,25 la posta scommessa.



