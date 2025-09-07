Diretta Sambenedettese Forlì streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per il girone B di Serie C.

DIRETTA SAMBENEDETTESE FORLÌ (RISULTATO 0-0): INIZIO DI GARA!

Nelle Marche la partita tra Sambenedettese e Forlì è cominciata ed arrivati al decimo minuto il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa provano subito ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva sebbene il tiro di Toure, liberato da Konate, finisca sull’esterno della rete avversaria intorno al 9′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Audace Cerignola Siracusa (risultato 1-0) video streaming tv: Cuppone show! (7 settembre 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA SAMBENEDETTESE FORLÌ IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento in tv per la diretta Sambenedettese Forlì è sui canali di Sky Sport, possibilità anche di diretta streaming video come sempre grazie a Sky Go e Now Tv.

SI GIOCA!

Diamo un’occhiata alle statistiche della diretta di Sambenedettese Forlì cercando di capire i trend delle due squadre per arrivare al fischio di inizio con la consapevolezza di sapere già cosa aspettarsi in campo. La Sambenedettese, al momento sesta in classifica nel Girone B di Serie C, presenta numeri solidi e rassicuranti: 2 punti medi conquistati a gara, una media gol di 1,5 segnati e appena 0,5 subiti, con la differenza reti che testimonia una fase difensiva davvero efficace. La squadra ha trovato nel “Franchi” un vero e proprio fortino, con il 100 % dei clean sheet casalinghi a fronte di un rendimento che premia soprattutto la compattezza tattica.

Diretta/ Altamura Cavese (risultato 0-0) video streaming tv: Simone la sbaglia! (7 settembre 2025)

Questo è il profilo di una formazione autorevole, capace di imporre il proprio gioco e di capitalizzare con lucidità. Il Forlì, invece, è ultima in classifica e non ha ancora centrato una vittoria in questa stagione. Le statistiche sono impietose: con 0 gol segnati ed 1 subito, il team fatica a creare e soprattutto a contenere gli avversari. L’assenza di clean sheet testimonia una fase difensiva vulnerabile e una mancanza di incisività offensiva. Anche i numeri relativi alla produzione offensiva confermano un quadro estremamente fragile: squadra in difficoltà, con difficoltà a trovare spazi e ritmo. Ora via al commento live della diretta di Rimini Ternana, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Rimini Ternana (risultato 1-0) streaming video tv: vantaggio di Balcot! (7 settembre 2025)

SAMBENEDETTESE FORLÌ: INCROCIO TRA NEOPROMOSSE!

La diretta Sambenedettese Forlì ci attende alle ore 20:30 di domenica 7 settembre 2025 presso il Riviera delle Palme, e nella terza giornata del girone B di Serie C 2025-2026 avremo un incrocio tra due squadre che solo pochi mesi fa sono tornate ad avere il diritto di disputare questo campionato di terza divisione.

Per entrambe è arrivata la promozione vincendo il girone di Serie D; curiosamente, sia i marchigiani che i romagnoli hanno sfidato una squadra del loro “rango”, rispettivamente il Bra e il Ravenna, ed entrambe sono riuscite a vincere 1-0 avendo già incamerato una vittoria in questo avvio di stagione che possiamo considerare positivo.

Lo è ancor più per la Sambenedettese, che una settimana fa ha costretto il Gubbio al pareggio casalingo; all’esordio invece il Forlì ha perso ad Arezzo, ma in ogni caso è ancora troppo presto per poter fare bilanci che siano definitivi.

Non ci resta che attendere una diretta Sambenedettese Forlì che ci auguriamo possa essere intrigante, mentre il calcio d’inizio si avvicina andiamo a fare qualche considerazione sulle decisioni che i due allenatori prenderanno tra poco, prendendoci del tempo per studiare insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE FORLÌ

Il 4-2-3-1 di Ottavio Palladini nella diretta Sambenedettese Forlì prevede che Pezzola e Dalmazzi siano i centrali difensivi a protezione di Orsini, con Zini e Tosi schierati invece come terzini; a centrocampo dovremmo vedere una cerniera formata da Alfieri e Moussa Touré con Bongelli come prima alternativa, sulla trequarti Napolitano o Sbaffo titolari in zona centrale con Amadou Konaté e Marranzino che operano invece partendo dalle corsie esterne, il capitano e veterano Eusepi è invece la prima punta senza discussioni, con possibile staffetta con Iaiunese.

Alessandro Miramari gioca invece con il tridente, per il resto si mette a specchio: in porta nel Forlì abbiamo Martelli, Elia e Lorenzo Saporetti al centro di una difesa che viene completata da Manetti e Cavallini sulle corsie esterne, poi il centrocampo con Ripani in ballottaggio con Menarini per la posizione di perno, la qualità di Macrì e la quantità di Scorza come mezzali e Franzolini pronto eventualmente a soffiare la maglia a uno dei due. Anche Coveri potrebbe essere titolare al posto di Petrelli come prima punta; sulle corsie del reparto avanzato invece dovremmo vedere ancora Simone Saporetti e Farinelli, rispettivamente a destra e sinistra.