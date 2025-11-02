Diretta Sambenedettese Guidonia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Riviera delle Palme per il 12° turno di Serie C 2025/2026, girone B

DIRETTA SAMBENEDETTESE GUIDONIA (RISULTATO 0-1): FINE DEL MATCH

Al Riviera delle Palme il Guidonia batte la Sambenedettese per 1 a 0. Nell’ultima parte dell’incontro la Samb spreca un rigore guadagnato e sbagliato da Sbaffo al 71′ e rimane in dieci dall’87’ per l’espulsione di Zini ravvisata con l’FVS. Gli ospiti passano in vantaggio su calcio piazzato con Sannipoli all’89’ e dall’altro lato il tiro di Sbaffo al 90’+2′ è deviato in corner da Mazzi. I tre punti di oggi portano il Guidonia a quota 20 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Sambenedettese resta ferma a 14 punti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA/ Risultato finale (0-1), vittoria di misura nel finale (Serie B, 2 novembre 2025)

DIRETTA SAMBENEDETTESE GUIDONIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sia che siate abbonati a Sky o che siate iscritti a Now Tv avrete modo di vedere la diretta Sambenedettese Guidonia. Basterà quindi accedere alle rispettive applicazioni come Sky Go per non perdere neanche un minuto della gara in streaming.

SECONDO TEMPO!

Il risultato del match fra Sambenedettese e Guidonia Montecelio è sempre di 0 a 0 quando siamo giunti al sessantesimo minuto. In avvio di secondo tempo, cominciato senza nessun’altra sostituzioni da parte degli allenatori delle due squadre in campo questa sera, gli ospiti ci riprovano con Spavone ma Cutraro non si fa sorprendere tra i pali al 60′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA LUMEZZANE RENATE/ Risultato live (0-0) streaming: Drago vola su Kolaj! (Serie C, 2 novembre 2025)

FINE PRIMA FRAZIONE

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Ravenna ed Ascoli sono tornate negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0. I giallorossoblu non centrano lo specchio della porta di poco neanche con Bernardotto al 27′ ed i padroni di casa, sostituito per infortunio il portiere Orsini con Cutraro al 36′, fanno altrettanto con Marranzino al 39′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

AVVIO DI GARA

Nelle Marche la partita fra Sambenedettese e Guidonia è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. In apertura di match gli ospiti calciano largo da lontano con Spavone intorno al 10′. Le formazioni ufficiali: SAMBENEDETTESE (4-3-3) – Orsini; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Toure, Alfieri, Candellori; Konate, Eusepi, Toure. GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2) – Mazzi; Mule, Cristini, Esempio; Zappella, Sannipoli, Santoro, Tascone, Tessiore; Zuppel, Spavone. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Benevento Sorrento (risultato 1-0) streaming video tv: sblocca Manconi! (Serie C, 2 novembre 2025)

SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Sambenedettese Guidonia, un piacevolissimo inedito: il primo viaggio del Guidonia Montecelio in Serie C fa arrivare la squadra romana alla sfida contro i marchigiani, storie diverse ma l’attualità parla dello stesso contesto e noi possiamo anche dire che lo scorso maggio le due squadre si sarebbero potute affrontare perché, entrambe neopromosse, hanno partecipato alla tradizionale poule per assegnare lo scudetto di Serie D. Tuttavia la Sambenedettese è finita nel girone di Livorno e Forlì: ha sempre perso e dunque è stata eliminata subito, con i labronici qualificati alla semifinale.

Il Guidonia ha avuto lo stesso esito nelle sue due partite, perse entrambe contro Casarano (in casa) e Siracusa; alla fine il tricolore lo ha portato a casa il Livorno che ha superato il Bra nel doppio confronto in semifinale e i siciliani nella finale secca di Teramo, diciamo che questo mini-torneo è una formalità ma sempre affrontato nel migliore dei modi dalle varie squadre. Adesso però bisogna tornare al tempo presente: possiamo accomodarci e seguire insieme la diretta Sambenedettese Guidonia, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

SAMBENEDETTESE GUIDONIA, OSPITI A RIDOSSO DEI PLAYOFF

Inizia domenica 2 novembre 2025 alle ore 17:30 la diretta Sambenedettese Guidonia. Presso lo Stadio Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto si sfidano due squadre che sognano l’accesso ai playoff per puntare alla promozione al termine di questo campionato di Serie C valido per la stagione 2025/2026.

I padroni di casa sono appena fuori dalla zona più ambita essendo infatti all’undicesimo posto con quattordici punti, gli stessi conquistati anche dalla Juventus Next Gen. Il cammino della Samb si è però interrotto nelle scorse settimane avendo appunto rimediato tre sconfitte consecutive, l’ultimo dei quali patito di misura in trasferta contro l’Ascoli.

L’1 a 0 firmato da Tommaso Milanese nel primo tempo è stato sufficiente perchè i bianconeri piegassero la Samb, adesso ancor più desiderosa di tornare al successo. Un po’ più in alto, precisamente in sesta posizione, troviamo il Guidonia Montecelio con i suoi diciassette punti, al pari del Forlì che si piazza al quinto posto in classifica.

I capitolini allenati da mister Ginestra non hanno alcuna intenzione di farsi agganciare dai diretti rivali della dodicesima giornata e mirano piuttosto a prolungare la serie di risultati utili consecutivi che dura da tre gare. Nel turno precedente il Guidonia ha pareggiato senza segnare fra le mura amiche contro la Torres.

DIRETTA SAMBENEDETTESE GUIDONIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sambenedettese Guidonia: modulo 4-3-3 con Orsini; Zoboletti, Zini, Pezzola, Tosi; Touré, Candellori, Alfieri; Touré, Eusepi e Konaté per i padroni di casa dall’inizio del match. Gli ospiti dovrebbero invece scegliere di partire impiegando un 3-5-2 con Mazzi; Mulè, Esempio, Cristini; Zappella, Mastrantonio, Santoro, Tascone, Errico; Falleni e Zuppel.

DIRETTA SAMBENEDETTESE GUIDONIA, LE QUOTE

Le quote indicate per esempio da Betsson ci dicono che i padroni di casa sono favoriti per il successo nella diretta Sambenedettese Guidonia. La vittoria della Samb è indicata a 2.10 dall’agenzia di scommesse che quota invece il segno 2 a 3.40. Il pareggio è invece pagato a 3.15 ed è quindi il secondo risultato più probabile con cui potrebbe terminare questa sfida.