Diretta Sambenedettese Juventus U23 streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per il girone B di Serie C.

DIRETTA SAMBENEDETTESE JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Una delle partite più interessanti di questo turno di Serie C: la diretta di Sambenedettese Juventus U23, questo ci porterà ad analizzare le statistiche in vista del fischio iniziale per capire quali saranno i trend che contraddistingueranno questo match. La Sambenedettese si presenta a questo appuntamento con numeri che raccontano una squadra ordinata ma poco incisiva in attacco: xG medio di 0.95, quattro tiri nello specchio a partita e una percentuale di realizzazione del 10%.

La Juventus U23, invece, ha valori più brillanti: xG 1.40, sei conclusioni nello specchio e una percentuale di realizzazione che sale al 15%. Sul piano fisico la differenza non è netta (110 km percorsi in media per i marchigiani, 108 per i bianconeri), ma sui calci piazzati i giovani juventini producono di più, con una media di cinque corner a gara contro i tre della Samb. Ora via al commento live di Sambenedettese Juventus U23, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA SAMBENEDETTESE JUVENTUS U23

Anche la diretta Sambenedettese Juventus U23 si potrà seguire in tv sui canali di Sky Sport, invariato anche l’appuntamento con la diretta streaming video che sarà su Now Tv.

PARTITA INTRIGANTE!

L’appuntamento con la diretta Sambenedettese Juventus U23 scatta alle ore 15:00 di sabato 27 settembre, è una bella partita nel quadro della settima giornata per il girone B di Serie C 2025-2026 perché mette a confronto due squadre che stanno facendo abbastanza bene e comunque arrivano da vittorie.

Dopo due stagioni con avvio lento se non lentissimo, finalmente la Juventus U23 è partita quasi a razzo: la vittoria in rimonta sulla Torres le ha consegnato il quarto posto in classifica dopo sei giornate, ancora una volta la Next Gen bianconera sogna i playoff ma bisognerà stabilire se il passo si manterrà costante anche a lungo.

La Sambenedettese è una neopromossa che deve innanzitutto pensare alla salvezza, ma può comunque provare a prendersi qualcosa in più: con la vittoria di Perugia intanto i marchigiani sono tornati a una vittoria che mancava dalla prima giornata, in classifica adesso i punti sono diventati 8.

Di fatto dunque siamo assolutamente in linea con gli obiettivi e anche per questo ci sono ambizioni; aspettiamo la diretta Sambenedettese Juventus U23 per aggiungere altre informazioni, intanto come sempre facciamo anche un recap di quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori al Riviera delle Palme.

SAMBENEDETTESE JUVENTUS U23: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ottavio Palladini deve rinunciare a qualche infortunato di troppo, nella diretta Sambenedettese Juventus U23 può anche tornare a schierare alcuni big partiti dalla panchina al Renato Curi. Eusepi in attacco, per esempio, ma anche Marranzino sulla corsia sinistra del tridente; sull’altro versante ci sarebbe Amadou Konaté, da valutare Sbaffo che, impiegato da finto centravanti, è andato in gol. Può giocare mezzala? Forse, anche se con Candellori la Sambenedettese sarebbe sbilanciata; Moussa Touré e Bongelli restano favoriti, poi difesa con Zoboletti, Pezzola, Zini e Tosi schierati davanti al portiere Orsini.

La Next Gen bianconera di Massimo Brambilla va in campo con un 3-5-2 nel quale Simone Scaglia va in porta, davanti a lui Van Aarle o Rouhi (che però ha deluso) con Pedro Felipe decisivo contro la Torres e Filippo Scaglia, sugli esterni occhio a Stefano Turco e Turicchia ma anche a Puczka e Pagnucco, in mezzo al campo Alessio Vacca cerca conferme ma con Macca, Faticanti e Ngana sarà difficile avere una maglia, davanti invece Simone Guerra e Lorenzo Anghelè restano i favoriti ma Pugno si può certamente giocare un posto, o magari avere un po’ di spazio nel secondo tempo.