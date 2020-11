Diretta/ Sambenedettese Legnago Salus (Serie C) streaming video tv: match delicato

DIRETTA SAMBENEDETTESE LEGNAGO SALUS: ALTA TENSIONE

Sambenedettese Legnago Salus, in diretta dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, in programma domenica 29 novembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Match delicato tra due squadre che al momento si trovano appena sotto la zona play off: sicuramente un avvio soddisfacente per la matricola veronese, col Legnago Salus che mancava dalla terza serie nazionale dagli anni Quaranta e che comunque con 12 punti in 10 partite disputate può considerare soddisfacente il suo approccio alla Serie C dopo la promozione. Dall’altra parte la Sambenedettese dopo l’addio di Montero non è riuscita ancora a trovare il cambio di passo, comunque i marchigiani hanno messo in fila 4 risultato utili consecutivi con 3 pareggi e una vittoria contro la Vis Pesaro, mentre domenica scorsa contro il Ravenna è arrivata una “X”. La zona play off è lontana solo un punto ma i rossoblu devono trovare la giusta continuità per puntare davvero in alto.

DIRETTA SAMBENEDETTESE LEGNAGO SALUS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Legnago Salus sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni di Sambenedettese Legnago Salus, sfida che andrà in scena presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mauro Zironelli con un 3-4-2-1: Nobile, D’Ambrosio, Cristini, Di Pasquale; Lavilla, Angiulli, Mawuli, Malotti; Botta, Nocciolini; Lescano. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Bagatti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Pizzignacco, Zanoli, Bondioli, Pellizzari, Ricciardi; Gasperi, Antonelli, Ranelli, Morselli; Grandolfo, Rolfini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Sambenedettese e Legnago Salus queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.80, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.00.



