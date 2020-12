Diretta/ Sambenedettese Matelica (Serie C) streaming video e tv: Derby inedito

DIRETTA SAMBENEDETTESE MATELICA: L’INCOGNITA DI UN DERBY!

Sambenedettese Matelica, in diretta dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto in programma domenica 13 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby inedito tra i professionisti tra le due formazioni marchigiane. Dopo l’esonero del tecnico Montero e l’arrivo di Zironelli in panchina la Sambenedettese sembra aver superato un momento molto difficile, i rossoblu sono in serie positiva da 7 partite di fila e hanno vinto nelle ultime 2 trasferte, passando prima sul campo dell’Arezzo e poi su quello della Triestina: una serie sì che ha permesso alla Samb di salire al quarto posto in classifica nel girone B, seppur in coabitazione con Modena, Mantova e Feralpisalò.

Il Matelica nella sua ultima sfida disputata si è fatto sorprendere in casa dal Gubbio ma, da matricola del campionato, può comunque ancora vantare un’ottima classifica, restando a +7 dal quintultimo posto che segna l’inizio della zona play out.

DIRETTA SAMBENEDETTESE MATELICA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Matelica sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE MATELICA

Le probabili formazioni di Sambenedettese Matelica, sfida che andrà in scena presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mauro Zironelli con un 3-4-3: Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Enrici; Masini, Mawuli, Angiulli, Malotti; Lescano, Botta, Nocciolini. Gli ospiti guidati in panchina da Gianluca Colavitto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Cardinali, Fracassini, Masini, De Santis, Maurizii; Calcagni, Bordo, Balestrero; Volpicelli, Leonetti, Franchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Sambenedettese e Matelica queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.05, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.70.

