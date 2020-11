Diretta/ Sambenedettese Perugia (Serie C) streaming video e tv: piazze storiche

DIRETTA SAMBENEDETTESE PERUGIA: SFIDA D’ALTRI TEMPI

Sambenedettese Perugia, diretta dal signor Vigile di Cosenza, domenica 8 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata nel girone B del campionato di Serie C. Scontro tra piazze storiche, che possono vantare un grande seguito di pubblico anche se questo è un valore che in questi mesi non può essere espresso in termini di pubblico allo stadio. I Grifoni però hanno trasformato completamente il loro rendimento, ottenendo quattro vittorie consecutive e confermando il trend positivo con l’importante colpaccio di Modena di domenica scorsa, vittoria firmata Murano. Una striscia che ha portato gli umbri ad un solo punto dalla vetta occupata dal Padova. La Sambenedettese ha confermato la sua consistenza pareggiando in casa del forte Sudtirol, ma non è riuscita finora a trovare quello strappo in termini di risultati per candidarsi per il vertice. La squadra di Montero non vince in campionato dall’impegno interno contro il Mantova del 18 ottobre scorso.

DIRETTA SAMBENEDETTESE PERUGIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Perugia sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE PERUGIA

Le probabili formazioni di Sambenedettese Perugia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Paolo Montero con un 4-3-1-2: Nobile, Scrugli, Di Pasquale, D’Ambrosio, Enrici; Mawuli, Angiulli, D’Angelo; Botta, Lescano, Maxi Lopez. Gli ospiti guidati in panchina da Fabio Caserta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Fulignati, Rosi, Favalli, Angella, Monaco, Elia, Melchiorri, Dragomir, Murano, Sounas, Moscati.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Sambenedettese e Perugia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.95 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.90.



