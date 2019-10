Diretta Sambenedettese Piacenza/ Streaming video tv: sfida delicata (Serie C)

Sambenedettese Piacenza, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Sarà già una sfida di alta classifica tra due formazioni che occupano rispettivamente il sesto e il quarto posto nel girone B di terza serie. Dopo l’ultima vittoria in casa del Ravenna, 0-2 con una straordinaria doppietta di Frediani, la Samb ha inanellato il quarto risultato utile consecutivo, dimenticando le incertezze di inizio campionato. Dall’altra parte il Piacenza dopo il 3-1 inflitto proprio al Ravenna ha sfruttato il secondo impegno consecutivo in casa, battendo 2-1 il Carpi con le reti di Paponi e Nicco, entrambe realizzate nella prima frazione di gioco. Il Padova capolista del girone per ora corre troppo per pensare a un inserimento in vetta, ma chi uscirà vincitore da questo confronto tra marchigiani ed emiliani potrà realisticamente cominciare a pensare in grande.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SAMBENEDETTESE PIACENZA

La diretta tv di Sambenedettese Piacenza non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE PIACENZA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sambenedettese Piacenza, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 4-3-3 per la Sambenedettese guidata in panchina da Paolo Montero, schierata con: Santurro, Rapisarda, Miceli, Carillo, Gemignani, Rocchi, Angiulli, Frediani, Volpicelli, Cernigoi, Di Massimo. 3-5-2 per il Piacenza allenato da Arnaldo Franzini in campo con: Del Favero, Della Latta, Milesi, Pergreffi, Zappella, Nicco, Marotta, Cattaneo, Imperiale, Sestu, Paponi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Sambenedettese Piacenza, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.40 volte la somma investita, mentre viene offerta a 3.00 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.10 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.25 e under 2.5 quotato 1.60.



