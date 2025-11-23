Diretta Sambenedettese Pineto streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la Serie C, oggi domenica 23 novembre 2025

DIRETTA SAMBENEDETTESE PINETO (RISULTATO 1-1): SECONDO TEMPO

Comincia il secondo tempo. Pineto subito, molto aggressivo e chiede un calcio di rigore ma il Var nega la massima punizione. Gli ospiti continuano ad attaccare e trovano il modo di scardinar la difesa avversaria con il cross di Bruzzaniti che si insacca direttamente in rete. Cross per i compagni, non segue nessuna deviazione e palla che si infila in porta beffando il portiere.

Come nel primo tempo, l’uomo più pericoloso è Marranzino che mette in difficoltà gli avversari in più di una circostanza. Nella seconda occasione, riceve la sfera da Eusepi e calcia con potenza sfiorando la traversa. La rete è nell’aria e porta la firma di Candellori che fa 1-1 con un bel tiro di destro. (Marco Genduso)

DIRETTA SAMBENEDETTESE PINETO (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizio la sfida che vede scendere in campo Sambenedettese Pineto. Primi minuti abbastanza noiosi, ma la sfida si accende quando calcia al volo Marranzino dalle parti di difese da Tonti. La traiettoria non trova la porta. Primo giallo della partita, fallo di Pellegrino su Tosi. Grande dribbling da parte di Marranzino che si infila tra due maglie avversarie con la suola, ma non inquadra la porta.

Passa una manciata di minuti con una doppia occasione, ancora una volta per Marranzino. Sembra una sfida personale tra il numero sette e la squadra ospite. Si sblocca la partita al minuto 26 con la rete di Eusepi. Annullato per posizione di fuorigioco di Toure, autore dell’assist. Gran destro dalla distanza di Candellori. Giallo Dalmazi. (Marco Genduso)

DIRETTA SAMBENEDETTESE PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Sambenedettese Pineto, il nostro obiettivo è capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare i tre punti nel proprio baule della classifica, visto che una vittoria servirebbe ad entrambe, anche se per motivi diversi. La Sambenedettese costruisce un calcio paziente: 54% di possesso, 1,6 xG, 1,0 xGA, con una difesa molto attenta centralmente (solo 6 tocchi medi concessi in area). Il 52% delle azioni pericolose nasce dalla fascia sinistra, dove la squadra produce ampiezza e cross a rientrare.

Il Pineto invece vive sulle transizioni: 1,7 xG, 1,5 xGA, e un volume offensivo creato per il 49% da ripartenze di 4–6 secondi. L’efficacia nelle conclusioni è alta (34% dei tiri nello specchio trasformati), mentre il pressing porta a 10 recuperi alti. Difensivamente la squadra soffre sulle combinazioni strette (1,4 xGA). Match che mette in contrasto filosofia e ritmo: Sambenedettese più ragionata, Pineto più verticale e immediata. Ora via al commento live della diretta di Sambenedettese Pineto, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

SAMBENEDETTESE PINETO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Se non sarete allo stadio, potrete seguire la diretta Sambenedettese Pineto in tv con l’abbonamento a Sky Sport, anche con il servizio della diretta streaming video.

SAMBENEDETTESE PINETO: PLAYOFF, SOGNO E OBIETTIVO

Appuntamento serale con la diretta Sambenedettese Pineto, che ci terrà infatti compagnia dallo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto alle ore 20.30 di oggi, domenica 23 novembre 2025, uno dei posticipi della quindicesima giornata del girone B di Serie C che avrà poi altro da dire anche domani sera.

La Sambenedettese arriva da un buon pareggio contro la Ternana, ma per i marchigiani la posizione di classifica è sospesa in un limbo, dove si può certamente sognare uno scatto per puntare ai playoff ma bisogna anche stare attenti a non farsi risucchiare verso la lotta per la salvezza, che finora la Samb è riuscita a tenere dietro.

Il Pineto invece è reduce da due vittorie consecutive, quella contro il Carpi ha lanciato gli abruzzesi nel cuore della zona playoff e allora l’obiettivo sarebbe quello di far proseguire questo trend di notevole crescita, che vede la squadra ospite anche imbattuta ormai da diverse settimane, dopo un inizio non così esaltante.

Gli orizzonti quindi sono abbastanza simili, anche se certamente con speranze più concrete per gli ospiti, che sono sei lunghezze più avanti in classifica. Un gap che potrebbe essere dimezzato stasera o che potrebbe al contrario diventare decisamente profondo, ci sarà quindi tanto da scoprire seguendo insieme la diretta Sambenedettese Pineto…

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE PINETO

Ottavio Palladini dovrà fare a meno dello squalificato Moussa Touré nelle probabili formazioni per la diretta Sambenedettese Pineto, a centrocampo cambierà qualcosa e potrebbe esserci spazio per Alfieri e Scafetta, mentre davanti il perno resta sempre il capitano Eusepi, affiancato dalle ali Konate e Nouhan Touré nel tridente d’attacco della Sambenedettese.

Gli ospiti di mister Ivan Tisci potrebbero replicare con un offensivo 4-3-3 nel quale D’Andrea sarà la prima punta del Pineto, affiancato da Pellegrino a destra e Bruzzaniti a sinistra. In mezzo il trio con Nebuloso, Lombardi e Germinario, mentre davanti al portiere e capitano Tonti potremmo avere una difesa a quattro con Baggi, Frare, Serbouti e Borsoi.

PRONOSTICO E QUOTE

Piuttosto incerto appare il pronostico basato sulle quote Snai nella diretta Sambenedettese Pineto: il segno 1 è favorito a 2,40 ma con poca differenza rispetto al 2,85 in caso di successo degli ospiti abruzzesi, infine il pareggio varrebbe un soffio di più, con il segno X a 2,90.