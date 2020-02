Diretta Sambenedettese Ravenna/ Streaming video tv: caccia al riscatto (Serie C)

Sambenedettese Ravenna verrà diretta dal signor Andrea Bordin, si gioca domenica 16 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto e sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie C 2019-2020. Momento difficile per i marchigiani, reduci da due sconfitte consecutive subite contro Fermana e Modena. I rossoblu non vincono in campionato dalla trasferta di Trieste dello scorso 11 gennaio, inevitabile il passo indietro in classifica anche se la Samb resta comunque decima, in zona play off a +3 dalla Virtus Verona, la più immediata inseguitrice. E’ ancora quintultimo e in zona play out il Ravenna che ha perso in casa nell’ultimo match contro il Piacenza, restando comunque a -2 dal Gubbio e dalla salvezza diretta, con i romagnoli che non ottengono i 3 punti dall’impegno interno contro la Fermana del 22 gennaio scorso. Nel match d’andata Sambenedettese vincente 0-2 a Ravenna grazie a una doppietta di Marco Frediani, il 9 febbraio 2019 il Ravenna ha invece fatto bottino pieno nell’ultimo match disputato allo stadio Riviera delle Palme, 0-1 con gol decisivo siglato da Galuppini.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Ravenna non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE RAVENNA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sambenedettese Ravenna, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie C. Il Vicenza allenato da Di Carlo dovrebbe scegliere il 4-4-1-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Fiory; Zucchetti, Uggè, Figliomeni, Rizzo; De Angelis, Palazzolo, Gemelli, Bruzzaniti; Fedato; Pozzebon. La Pianese guidata in panchina da Masi sarà chiamato a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Vitali; Cason, Galgliardi, Dierna; El Kaouakibi, Figoli, Regoli, Catanese, Benedetti G.; Manicone, Rinaldini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Sambenedettese e Ravenna, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.70, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.25 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.35. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.35 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



