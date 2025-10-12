Diretta Sambenedettese Ravenna streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone B di Serie C.

DIRETTA SAMBENEDETTESE RAVENNA: CAPOLISTA CORSARA?

Certamente la diretta Sambenedettese Ravenna rappresenta un appuntamento di cartello domenica 12 ottobre, alle ore 20:30 siamo al Riviera delle Palme per la nona giornata nel girone B di Serie C 2025-2026 e nelle Marche arriva la capolista a sorpresa, forte di una bellissima striscia di vittorie e davvero in palla.

Il Ravenna neopromosso sta stupendo tutti: nella sua striscia ha battuto anche la Ternana e domenica scorsa si è presa una vittoria, ancora in trasferta, contro la buona Juventus Next Gen, è presto per trarre conclusioni ma intanto tutte le big di questo girone devono al momento fare i conti con la compagine romagnola.

Neopromossa anche la Sambenedettese, e anche qui i dati sono positivi: i rossoblu arrivano da tre vittorie consecutive, anche loro hanno battuto i giovani bianconeri e poi si sono ripetuti con il 2-0 di Sassari inflitto alla Torres, quindi si evince che questa sera potrebbe venirne fuori un bello spettacolo.

Sarà anche la giornata in cui la marcia della prima in classifica subirà un rallentamento? È quello che scopriremo nelle prossime ore seguendo insieme la diretta Sambenedettese Ravenna, della quale possiamo fare un breve riassunto sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco.

SAMBENEDETTESE RAVENNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Sambenedettese Ravenna passa sui canali tv di Sky Sport e quindi in abbonamento, dovrete essere clienti anche di Now Tv per l’opzione della diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE RAVENNA

Eccoci allora alle soluzioni tattiche nella diretta Sambenedettese Ravenna: come sappiamo Ottavio Palladini gioca con il 4-3-3, Zini e Tosi spingono sulle corsie, Zoboletti e Pezzola sono i centrali davanti al portiere Orsini, poi abbiamo Bongelli con Moussa Touré e Candellori che compongono la linea di centrocampo e qui come sempre bisogna dire che Sbaffo potrebbe giocare da interno offensivo oppure venire adattato nel tridente (sempre che non ci sia un cambio di modulo, con il passaggio al 4-2-3-1), dove Marranzino può tornare titolare con Eusepi e Amadou Konaté.

Marco Marchionni ovviamente non prescinde da Tenkorang in mezzo al campo e con lui dovrebbero esserci Lonardi e Rossetti, in difesa invece si è passati a Giulio Donati braccetto in compagnia di Bianconi e Solini (ma ci sono anche Scaringi e Adriano Esposito) lasciando a Da Pozzo la fascia destra, le cose potrebbero cambiare oggi ma forse non a sinistra, dove Rrapaj continua a essere favorito sulla concorrenza. Davanti, difficile rinunciare a Spini e Luciani entrambi in gol domenica scorsa; Okaka e Zagrà possono comunque essere utili dalla panchina, ma il veterano sta giocando poco.

PRONOSTICO E QUOTE SAMBENEDETTESE RAVENNA

Le quote proposte dalla Snai per la diretta Sambenedettese Ravenna indicano un bell’equilibrio, con i padroni di casa curiosamente favoriti: la forbice tra segno 1 e segno 2 è comunque minima, infatti i due valori per le vittorie sono di 2,35 (Sambenedettese) e 2,65 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, la quota più alta è quella prevista per l’eventualità del pareggio, perché puntando sul segno X guadagnereste una vincita ammontante a 3,20 volte la giocata.