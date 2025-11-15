Diretta Sambenedettese Ternana streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 14^ giornata di Serie C.

DIRETTA SAMBENEDETTESE TERNANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Sambenedettese Ternana? Facciamo un passo verso le statistiche per capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare a casa i tanto agognati tre punti che farebbero gola ad entrambe in questo match. La Sambenedettese si conferma tra le squadre più dinamiche del girone: 54% di possesso medio, 1,8 xG, 1,6 xA, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore. Il 63% delle azioni pericolose nasce da scambi centrali, con un pressing organizzato che porta a 14 recuperi offensivi a gara. Difensivamente, qualche disattenzione sui piazzati (32% dei gol subiti da fermo).

La Ternana risponde con esperienza e intensità: 57% di possesso, 2,0 xG, 1,4 xA, e una precisione di passaggio dell’87%. Il 41% delle reti arriva nella mezz’ora finale, segno di condizione e profondità di rosa. Disciplina equilibrata (2,3 ammonizioni per parte), ma più duelli vinti dagli umbri (55% contro 49%). Ora passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Sambenedettese Ternana, il fischio di inizio è alle porte e noi non vogliamo perdere nessun’azione saliente grazie al nostro commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SAMBENEDETTESE TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sambenedettese Ternana sarà usufruibile da tutti gli abbonati alla tv satellitare sui canali di Sky Sport, con la diretta streaming video garantita, sempre in abbonamento, da Now.

SQUADRE IN FLESSIONE!

Allo stadio Riviera delle Palme la diretta Sambenedettese Ternana si gioca in prima serata: sabato 15 novembre saremo qui alle ore 20:30 per la 14^ giornata nel girone B di Serie C 2025-2026, e possiamo presentare questa partita come delicata, perché entrambe le squadre vivono un periodo di flessione.

Curiosamente, entrambe a fine ottobre hanno superato il turno di Coppa Italia ma in campionato latitano: la Ternana non vince dal 19 ottobre a Campobasso (stessa squadra battuta in Coppa) ma se non altro ha sempre evitato la sconfitta, anche se tre pareggi in fila l’hanno allontanata dalle prime posizioni.

Fa peggio la Sambenedettese, la cui ultima vittoria è datata addirittura 4 ottobre: da quel momento per i marchigiani hanno perso quattro partite consecutive (due comunque contro Ravenna e Ascoli) prima di tornare a fare punti, sia pure con un pareggio curiosamente sul campo del Campobasso.

La squadra rossoblu ha solo 5 punti di margine sulla zona playout e dunque deve iniziare seriamente a guardarsi le spalle; la diretta Sambenedettese Ternana può essere una bella occasione per ripartire ma la partita del Riviera delle Palme sarà comunque tosta, perché l’avversaria è di qualità.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE TERNANA

Le scelte di Ottavio Palladini per la diretta Sambenedettese Ternana vertono su un 4-3-1-2 nel quale può cambiare qualcosa rispetto allo scorso venerdì, ad esempio Marranzino da trequartista o andando ad affiancare Eusepi davanti, nel qual caso sarebbe Sbaffo ad agire tra le linee sempre che non venga coinvolto Napolitano. A centrocampo si gioca con Moussa Touré, Alfieri e Candellori ma occhio alla candidatura di Bongelli; difesa con Pezzola e Dalmazzi a protezione del portiere Cultraro, a giocare sugli esterni bassi dovrebbero essere Zoboletti a destra e Tosi a sinistra.

Ternana in campo con il 3-4-1-2: D’Alterio è il portiere, difesa schierata con Francesco Donati, Loiacono e Marco Capuano (o Martella) e l’aiuto dalle corsie laterali che potrebbe essere di Valenti e dello stesso Martella, che a sinistra è in competizione con Ndrecka. Fabio Liverani poi pensa a Proietti e Garetto, o almeno uno dei due, in mediana; da capire chi tra Vallocchia e Tripi starebbe fuori, sulla trequarti Orellana è in vantaggio sulla concorrenza mentre in attacco a fare compagnia a Dubickas, sei gol per lui in questo campionato, sarebbe uno tra Stefano Pettinari e Alexis Ferrante.