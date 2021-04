DIRETTA/ Sambenedettese Triestina video streaming tv: oggi il trentesimo incrocio

DIRETTA SAMBENEDETTESE TRIESTINA: I TESTA A TESTA

Impazienti di dare spazio alla diretta di Sambenedettese Triestina, atteso recupero della 33^ giornata della Serie C, andiamo a dare un occhio anche al ricchissimo storico che unisce i due club, oggi in campo. I dati davvero non ci mancano: dal 1957 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in ben 29 occasioni ufficiali, tra secondo campionato nazionale (negli anni 60’ e ancora negli anni 80’), terzo e coppa: il bilancio che ne ricaviamo ci racconta poi di ben 15 pareggi, come anche 6 successi dei rossoblu e 8 vittorie degli alabardati. Possiamo aggiungere al nostro piccolo quadro che l’ultimo testa a testa segnato tra Sambenedettese e Triestina è recente e risale al turno di andata del campionato di Serie C in corso, per la precisione alla 14^ giornata del girone B. Allora ricordiamo la vittoria fuori casa dei rossoblu, per 1-0 e col gol di Lescano. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SAMBENEDETTESE TRIESTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Triestina non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

SAMBENEDETTESE TRIESTINA: MARCHIGIANI NEL CAOS

Sambenedettese Triestina, in diretta mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto sarà una sfida valevole per il recupero della quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Momento particolarmente caotico per la Sambenedettese che non ha ancora risolto i suoi problemi societari e si trova sempre più nel mezzo di una crisi societaria che ora vede l’ex tecnico di Samp e Torino Walter Novellino farsi potenzialmente avanti con una cordata di imprenditori. La squadra ha perso di misura il derby col Matelica e sta cercando di terminare una stagione da incubo. La Triestina cercherà di approfittare di questa difficoltà per crescere ancora in classifica, gli alabardati sono reduci dal loro miglior risultato stagionale. Ovvero, la vittoria contro la capolista Padova, per la Triestina è la difesa del quinto posto l’obiettivo primario, ma considerando lo stato di forma della formazione giuliana, ai play off pensare in grande sembra un qualcosa di sicuramente realistico.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE TRIESTINA

Le probabili formazioni della sfida tra Sambenedettese e Triestina presso lo stadio Riviera delle Palme. I padroni di casa allenati da Paolo Montero scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Nobile; Fazzi, Cristini, D’Ambrosio, De Goicoechea; Botta, Angiulli, Rossi, D’Angelo; Maxi Lopez, Lescano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Bepi Pillon con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Offredi; Lepore, Capela, Ligi, Lopez; Rizzo, Calvano, Maracchi, Mensah; Litteri, Gomez.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Sambenedettese Triestina, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.70 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.05 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.65 volte quanto avrete deciso di puntare.

