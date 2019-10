Diretta Sambenedettese Vicenza/ Streaming video tv: a caccia della vetta (Serie C)

Sambenedettese L.R. Vicenza in diretta: partita dalla massima importanza per gli ospiti, che in questa gara valida per la dodicesima giornata del girone B della Serie C, calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 27 ottobre, deve necessariamente tenere il passo della leader della classifica e insegue la terza vittoria di seguito, che le permetterebbe di recuperare i punti persi a causa della sconfitta di due giornate fa.

Sambenedettese che invece rischia di andare incontro al suo terzo KO consecutivo stagionale: le vittorie sembrano essere purtroppo un lontano ricordo per una formazione che ha dimostrato di offrire un buon gioco e soprattutto di avere voglia di essere competitiva al massimo. Troppi errori specialmente in fase di copertura e reti mancate hanno segnato la storia recente della formazione, che ha sofferto di un calo di prestazione evidente.

DIRETTA SAMBENEDETTESE L.R. VICENZA: DIRETTA STREAMING VIDEO, LE QUOTE

La sfida della Lega Pro è disponibile sulla piattaforma Eleven Sports, che permette di acquistare il singolo evento e pertanto di seguire, in diretta tramite il computer, questa sfida tra le due formazioni, importante specialmente per il Vicenza, alla caccia di tre preziosi punti per l’economia del campionato. Per quanto riguarda le quote: i bookmaker danno vincenti la formazione ospite senza doppia quota, con tanto di Over 2,5 viste le recenti partite della squadra del Vicenza, che segna almeno due reti, con qualche tris di gol in alcune occasioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE L.R. VICENZA:

Il Vicenza è pronto a schierare nuovamente la formazione vincente composta da: Grandi; Bruscagin, Cappelletti, Pasini, Liviero; Cinelli, Pontisso, Zonta; Giacomelli, Marotta, Guerra, con quest’ultimo che di recente ha dimostrato di essere in una buona condizione fisica e soprattutto di rispondere in maniera perfetta al richiamo della rete. Questo grazie ai suoi compagni di squadra, che sono riusciti a supportarlo durante le fasi d’attacco e a fornirgli gran parte degli assist vincenti. Buona anche la prova del duo Zona e Giacomelli, dimostratisi degli strateghi sul campo, offrendo l’occasione al Vicenza di avere quasi sempre vita facile contro le formazioni avversarie, seppure qualche difficoltà in fase di recupero palla e soprattutto copertura sono state riscontrate dalla formazione veneta.

La Sambenedettese potrebbe invece schierare Santurro; Rapisarda, Miceli, Carillo, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Bove; Volpicelli, Cernigoi e Orlando. Una formazione abbastanza classica che deve prestare la massima attenzione specialmente in fase di recupero della palla, dove tende a essere meno incisiva e quindi a non riuscire a reggere il confronto con le avversarie.



