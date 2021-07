Diretta Samele Szilagyi/ Finale sciabola streaming video tv (Olimpiadi 2020 Tokyo)

DIRETTA SAMELE SZILAGYI FINALE SCIABOLA MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta di Samele Szilagyi, finale della sciabola maschile alle Olimpiadi 2020 Tokyo, ci terrà compagnia dalle ore 14:15 di oggi, sabato 24 luglio, magari con qualche minuto di ritardo a seconda delle altre gare. La scherma ci ha già regalato grandi soddisfazioni: Luigi Samele, trentatreenne di Foggia, ha superato un tabellone ostico nel quale ha dovuto fare i conti con un derby contro Enrico Berrè – nei quarti – poi si è trovato di fronte il coreano Junghwan Kim e ha operato una straordinaria rimonta, andando a centrare la vittoria per 15-12 e volando dunque verso una medaglia che a questo punto è certa, ma che chiaramente vuole sia d’oro.

Vito Dell'Aquila-Mohamed Jendoubi, diretta finale Taekwondo Olimpiadi 2020/ Prima medaglia Italia

Il suo avversario sarà ungherese: Aron Szilagyi si è imposto nella sua semifinale sul georgiano Sandro Bazadze, che avrà la possibilità di vincere il bronzo; il programma delle finali prevede prima le finaline, per l’appunto, comprendendo anche quella della spada femminile, poi Samele sarà l’ultima competizione. Aspettiamo di scoprire cosa succederà nella diretta di Samele Szilagyi, finale per la medaglia d’oro nella sciabola maschile alle Olimpiadi 2020 Tokyo, con la speranza di poter esultare per la medaglia più preziosa ma comunque già soddisfatti per un podio che arriverà comunque.

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI 2020 TOKYO/ Diretta live: Detti in finale, fuori De Tullio

DIRETTA LUIGI SAMELE FINALE SCIABOLA MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della finale di Luigi Samele nella sciabola maschile, come tutta la programmazione delle Olimpiadi 2020 Tokyo, dovrebbe essere sulla Rai: sappiamo che la televisione di stato copre 200 ore di diretta dei Giochi e questo appuntamento per l’oro non dovrebbe sfuggire, anche se Rai Play non garantisce la diretta streaming video. Il broadcaster ufficiale dell’evento è Discovery +, visibile in mobilità e incluso negli abbonamenti ad Amazon Prime e Eurosport Player; consigliamo anche di seguire i canali di Eurosport, che sono raggiungibili anche dai clienti della piattaforma DAZN.

DIRETTA/ Italia Giappone softball (risultato 0-0) streaming video tv: secondo inning!

DIRETTA SAMELE SZILAGYI FINALE SCIABOLA MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

La diretta di Samele Szilagyi, finale della sciabola maschile alle Olimpiadi 2020 Tokyo, sta dunque per regalarci una medaglia: vada come vada il nostro Luigi Samele, uno dei veterani della spedizione della scherma ai Giochi, salirà sul podio e potrà festeggiare. Ovviamente però, arrivati a questo punto, l’azzurro vuole il bersaglio grosso: l’oro è alla portata, e potrebbe essere il primo assoluto alle Olimpiadi per lui, che 9 anni fa a Londra si era preso il bronzo nella gara a squadre. Straordinario, Samele lo è stato in particolar modo in semifinale: contro Kim sembrava francamente finita, sotto di 4 punti il foggiano appariva in difficoltà ma poi ha saputo incredibilmente svoltare, arrivando a una rimonta epica che lo ha portato a chiudere addirittura con distacco. Per lui vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi 2020 Tokyo sarebbe chiaramente un sogno, ma l’avversario Aron Szilagyi è un osso duro e quindi potrebbe finire in qualunque modo. Adesso si tratta di aspettare, tra poco sulla pedana prenderà il via la finale della sciabola maschile con il tricolore italiano pronto a sventolare dal gradino più alto del podio…



© RIPRODUZIONE RISERVATA