Diretta/ Sampdoria A Sampdoria B streaming video e tv. Test in famiglia (Amichevole)

Sampdoria A Sampdoria B, in diretta mercoledì 20 luglio alle ore 17 nel ritiro in Val Camonica sarà una sfida che chiuderà il periodo di preparazione in alta montagna della formazione blucerchiata. Una situazione che vede la Samp ancora in fase di stallo, con Marco Giampaolo che non ha potuto ancora avere dal calciomercato i giusti rinforzi per iniziare a pianificare una stagione più tranquilla della scorsa, in cui la Samp è riuscita a riacciuffare la salvezza solo nelle ultime giornate, soprattutto grazie all’emozionante derby vinto contro il Genoa, con il gol di Sabiri e il rigore parato da Audero a Criscito allo scadere del recupero.

La Sampdoria ha affrontato tre giorni fa in un match amichevole da due tempi 30′ l’uno il Bienno, formazione dilettantistica lombarda che partecipa al campionato di Seconda Categoria. 7-0 il risultato finale in favore degli uomini di Giampaolo con De Luca autore di una tripletta, quindi doppietta di La Gumina e una rete a testa per Stoppa e Bonazzoli, mentre nel test odierno il tecnico blucerchiato cercherà di preparare al meglio la squadra mettendo in campo tutti gli elementi a disposizione per il ritoro a Ponte di Legno.

La diretta tv di Sampdoria A Sampdoria B non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda il test in famiglia della formazione blucerchiata, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video Sampdoria A Sampdoria B. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la Sampdoria mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA A SAMPDORIA B

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Sampdoria A Sampdoria B, il tecnico Marco Giampaolo come è ovvio per un test in famiglia dividerà i giocatori a sua disposizione in due squadre, mischiando anche le carte a match in corso con le sostituzioni. E’ utile ricordare quello che è l’elenco dei convocati blucerchiati per il ritiro a Ponte di Legno. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia, Tantalocchi. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Farabegoli, Ferrari, Murillo, Murru, Somma. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Léris, Malagrida, Rincon, Sabiri, Thorsby, Trimboli, Verre, Viera, Yepes. Attaccanti: Bonazzoli, Caputo, De Luca, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Stoppa.











