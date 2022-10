Diretta/ Sampdoria Ascoli streaming video tv: crisi blucerchiata (Coppa Italia)

DIRETTA SAMPDORIA ASCOLI: RISULTATO APERTO…

Sampdoria Ascoli, in diretta giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Blucerchiati in crisi nera dopo la sconfitta interna contro la Roma che ha lasciato la Sampdoria ultima in classifica e soprattutto in preda a tensioni societarie che rischiano di compromettere gli orizzonti futuri del club se non si dovesse palesare un acquirente.

L’Ascoli prima dello scorso weekend aveva raccolto solo un punto in 4 partite in Serie B ma ha piazzato un importante acuto esterno in casa della capolista Ascoli, uno 0-2 che ha rilanciato i bianconeri che cominciavano a palesare una classifica deficitaria. Al 17 marzo 2012, quando entrambe le squadre militavano in Serie B, risale l’ultimo precedente a Marassi tra le due squadre, terminato con un pari a reti bianche. Sampdoria vincente per l’ultima volta in casa contro l’Ascoli con il 2-0 dell’11 febbraio 2007 in Serie A, nella stagione precedente sempre nella massima serie ultimo successo marchigiano al “Ferraris”, 1-2 il 19 febbraio 2006.

SAMPDORIA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Sampdoria Ascoli sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Dejan Stankovic schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. Risponderà l’ Ascoli allenato da Cristian Bucchi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Eramo, Falasco; Dionisi, Gondo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











