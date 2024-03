Diretta/ Sampdoria Ascoli, streaming video tv: ripresa ligure, playoff possibili (Serie B, 11 marzo 2024)

DIRETTA SAMPDORIA ASCOLI, PIRLO PER CAMBIARE MARCIA

La diretta Sampdoria Ascoli, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20:30, racconta della 29esima giornata di Serie B. I blucerchiati hanno vinto sia con il Cosenza che contro la FeralpiSalò, intervallate dal 2-1 subito dalla Cremonese del 27 febbraio.

L’Ascoli sembra aver contratto la pareggite dato che nelle ultime quattro sfide, tre erano pareggi: 0-0 contro Cremonese e Reggiana più l’1-1 col Brescia. Il successo invece è stato messo a referto contro la FeralpSalò in virtù del gol siglato al 32esimo del primo tempo su Masini.

SAMPDORIA ASCOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Sampdoria Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Sampdoria Ascoli attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

SAMPDORIA ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Ascoli vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2.In porta Stankovic, retroguardia composta da Leoni, Ghilardi e Gonzalez. A centrocampo ci saranno Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe e Barreca. In attacco tandem De Luca-Alvarez.

Anche l’Ascoli sceglie lo stesso identico assetto tattico per affrontare questa partita. Vasquez tra i pali, difeso qualche metro più avanti da Mantovani, Botteghin e Bellusci. Celia e Zedadka agiranno da esterni con Giovane, Valzania e Falzerano nella zona nevralgica. Duris farà reparto con Rodriguez.

SAMPDORIA ASCOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sampdoria Ascoli favorita la squadrai casa a 1.95. Secondo bet365, la X sta a 3.19 mentre il 2 fisso a 4.33.

L'Over 2.5 è molto alto ovvero 2.70 contro l'1.44 dell'Under. Infine, il Gol è offerto a 2.25 con il No Gol a 1.57.











