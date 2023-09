DIRETTA/ Sampdoria Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (1 settembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta davvero per cominciare la diretta di Sampdoria Atalanta Primavera, match che è stato scelto come anticipo del venerdì per aprire il programma della seconda giornata del campionato Primavera 1 edizione 2023-2024: andiamo allora a scoprire le scelte dei due allenatori, David Sassarini per i giovani blucerchiati padroni di casa e Giovanni Bosi per quanto riguarda invece gli ospiti dell’Atalanta Primavera. SAMPDORIA (4-3-3): Tantalocchi; Porzi, Costantino, Lotjonen, Langella; Uberti, Chilafi, Valisena; Alesi, Polli, Ntanda. Allenatore: Sassarini.

ATALANTA (3-4-1-2): Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini; Gariani, Riccio, Bonanomi, Armstrong; Martinelli; Fiogbe, Vlahovic. Allenatore: Bosi. Saranno di conseguenza questi ventidue i protagonisti della diretta di Sampdoria Atalanta Primavera, almeno dal primo minuto: cediamo allora senza indugio la parola alle emozioni che sapranno regalarci! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Atalanta Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sampdoria Atalanta Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

UN BELL’ANTICIPO

Sampdoria Atalanta, in diretta venerdì 1 settembre 2023 alle ore 16.30 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Bergamaschi che si sono dimostrati immediatamente solidi, andando a vincere di misura una tiratissima partita contro la Lazio, decisa da un gol di Comi. L’Atalanta Primavera punta a una stagione più ambiziosa rispetto alla scorsa in cui i nerazzurri hanno dovuto lottare per la salvezza.

Pirotecnico invece l’esordio della Sampdoria che ha dovuto però incassare una sconfitta per 4-3 sul campo del Sassuolo. Rimonta subita nel secondo tempo dai blucerchiati che avevano chiuso sul 2-3 a loro favore la prima frazione, con la ricerca di maggiore equilibrio l’obiettivo da rincorrere già in questa seconda partita. Il 4 marzo scorso Sampdoria vincente 2-1 in casa contro l’Atalanta, che nel campionato Primavera non espugna il campo dei blucerchiati dal 2-3 del 14 settembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Atalanta Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scardigno; Porzi, Costantino, Lotjonen, Langella; Conti, Chilafi, Valisena; Alesi, Polli, Ntanda. Risponderà l’Atalanta allenata da Giovanni Bosi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini, Regonesi; Martinelli, Riccio, Manzoni; Bonanomi; Castiello, Vlahovic.

SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











