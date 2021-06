Diretta Sampdoria Atalanta primavera/ Streaming video tv: Dea per l’impresa (playoff)

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA: IN PALIO IL PASS PER LA FINALE

Sampdoria Atalanta primavera, diretta dall’arbitro Paolo Bitonti, è la partita dei play off del campionato primavera 1, in programma oggi, sabato 26 giugno 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Siamo dunque arrivati alla fase delle semifinali del tabellone play off per il campionato primavera 1 e in gara secca liguri e bergamaschi si contenderanno il pass che vale la finalissima per il titolo nazionale. L’attesa verso questo match è dunque grande considerato anche l’ottimo percorso fatto dei due club non solo nel tabellone ma anche in stagione.

Padroni di casa saranno infatti i doriani di Tufano, che hanno chiuso la stagione regolare da leader grazie a un eccezionale 5-0 inferto al Torino nell’ultimo turno: contro la Dea di Mister Brambilla, che chiuso l’anno con il quinto posto, si è ben riscattata solo pochi giorni fa, superando ai quarti di finale dei play off la Roma, con un chiaro 2-1. E ora per i nerazzurri una nuova battaglia, con una posta in palio ben elevata: chissà che ci riserverà la diretta tra Sampdoria e Atalanta primavera oggi!.

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Atalanta Primavera sarà fornita da Sportitalia: il canale, disponibile in chiaro al numero 60 del digitale terrestre, fornisce molte delle partite del campionato Primavera e dunque anche questa valida per le semifinali dei play off. L’emittente metterà poi a disposizione la possibilità di seguire il match in diretta streaming video: in questo caso dovrete munirvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com, oppure attivare l’app Sportitalia.

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Vista la gran posta in palio è ovvio immaginare che per le probabili formazioni di Sampdoria Atalanta primavera, entrambi gli allenatori vogliano optare solo per i titolari più in forma per la sfida odierna. Partendo allora dai doriani, ricordiamo che sarà sempre il 3-5-2 il modulo di riferimento, con in attacco Montevago e Di Stefano ancora chiamati dal primo minuto. Per il centrocampo ligure invece si faranno avanti Trimboli, Yepes e Siatounis al centro, mentre sull’esterno sarà posto per Giordano e Somma, anche se Brentan e Francoforte rimangono ottime alternative della panchina. I difesa ecco poi dal primo minuto Aquino, Angileri e Obert, con Zovko pronto tra i pali.

Spazio al 3-4-2-1 in casa della Dea, dove Brambilla dovrebbe affidarsi ancora a Italeng come prima punta, supportato dal capitano Cortinovis e a Ghisleni sull’esterno del reparto. Per il centrocampo dovrebbero farsi avanti Sidibe e Gyabuaa, ma sull’esterno un acciaccato Renault dovrebbe dare spazio a Oliveri: Ghirlandi completerà il reparto sulla corsia a destra. Per la difesa nerazzurra ecco che si faranno avanti Scalvini. Berto e Ceresoli, ma attenzione a Scanagatta che scalpita dalla panchina: a guardia della porta dell’Atalanta primavera ecco poi Dajcar.



