Diretta Sampdoria Atalanta Primavera/ Streaming video tv: è il big-match

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA: SFIDA IMPORTANTE!

Sampdoria Atalanta Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 22 maggio 2021, si gioca per la ventiquattresima giornata del Campionato Primavera 1 di cui sarà senza dubbio il big-match tra la capolista Sampdoria, che guida la classifica con 44 punti, e l’Atalanta che invece indossa lo scudetto tricolore essendo campione d’Italia in carica. Basterebbe dire questo per inquadrare l’importanza della diretta di Sampdoria Atalanta Primavera, banco di prova sia per i blucerchiati sia per i nerazzurri che sono invece quinti a 38 punti, dunque comunque molto vicini alla vetta, a maggior ragione se riusciranno a fare il colpaccio. Nella scorsa giornata, la Sampdoria Primavera ha confermato di vivere una stagione eccellente con la vittoria per 2-3 sul campo del Bologna, mentre l’Atalanta ha pareggiato per 2-2 contro il Sassuolo. Partite dunque ricche di gol: sarà così anche oggi pomeriggio per Sampdoria Atalanta Primavera?

DIRETTA/ Fiorentina Spal Primavera (risultato finale 1-2): la decide Seck

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Atalanta Primavera sarà offerta in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando e casa del Campionato Primavera 1, che offre di tutte le partite del torneo giovanile anche la diretta streaming video fornita tramite l’App di Sportitalia oppure attraverso il sito Internet www.sportitalia.com

Diretta/ Sassuolo Ascoli primavera (risultato finale 2-1): decide Marginean al 50!

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Sampdoria Atalanta Primavera. I padroni di casa blucerchiati potrebbero schierarsi seguendo il modulo 3-5-2 e con questi possibili titolari: Saio in porta; Napoli, Angileri e Aquino davanti a lui nella difesa a tre; folto centrocampo a cinque con Ercolano, Siatounis, Trimboli, Brentan e Giordano da destra a sinistra; Prelec e Di Stefano nella coppia d’attacco. La replica dell’Atalanta dovrebbe invece concretizzarsi con il modulo 4-3-2-1 e questi candidati a giocare dal primo minuto: Gelmi in porta; Ghislandi, Scanagatta, Scalvini e Ceresoli nella difesa a quattro davanti a lui; Gyabuaa, Giovane e Sidibe invece nel terzetto di centrocampo ed infine il reparto offensivo con Cortinovis e Oliveri sulla trequarti in appoggio alla prima punta Rosa.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Atalanta Sassuolo Primavera (risultato finale 2-2): pareggia Marginean!

© RIPRODUZIONE RISERVATA