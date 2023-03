Diretta/ Sampdoria Atalanta Primavera, streaming video tv: scontro diretto

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Sampdoria Atalanta Primavera, in diretta sabato 4 marzo 2023 alle ore 11.00 presso lo Stadio Comunale 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida in programma per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Ci si gioca tantissimo in questo scontro diretto di bassa classifica tra due squadre che sin qui hanno deluso gli addetti ai lavori.

La Sampdoria è dodicesima in classifica con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Blucerchiati reduci da due ko di fila: 1-2 contro il Lecce e 2-1 contro il Sassuolo. L’Atalanta, invece, condivide il quattordicesimo posto con Milan e Napoli a quota 21 punti, frutto di cinque vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte Due pari di fila per i nerazzurri, l’ultimo per 1-1 contro la Juventus.

SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Atalanta Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA

Ancora qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Sampdoria e Atalanta Primavera, andiamo a valutare le probabili formazioni del match. Partiamo dai doriani, in campo con il 3-5-2: Tantalocchi, Villa, Aquino, Migliardi, Porcu, Uberti, Muller Cecchini, Segovia, Miettinen, Leonardi, Ivanovic. Passiamo adesso alla Dea, il modulo è il 4-3-1-2: Bertini, Palestra, Guerini, Colombo, Regonesi, Muhameti, Riccio, Mendicino, Ghezzi, De Nipoti, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Sampdoria Atalanta Primavera. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria della Sampdoria è a 2,20, il pareggio è quotato 3,70, mentre il successo dell’Atalanta paga 2,60. L’Over 2,5 paga 1,41, mentre l’Under 2,5 è a 2,50. Simili i numeri di Gol e No Gol, rispettivamente 1,37 e 2,65.

