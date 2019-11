Diretta Sampdoria Atalanta/ Streaming video e tv: Ranieri cerca conferme (Serie A)

Sampdoria Atalanta verrà diretta dal signor Massimiliano Irrati, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 10 novembre: siamo alla 12^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Domenica scorsa per i blucerchiati potrebbe essere stato l’inizio della rimonta verso la salvezza: finalmente è arrivata la prima vittoria e, battendo di misura la Spal, la squadra di Claudio Ranieri ha abbandonato l’ultimo posto in classifica. Resta una situazione ingarbugliata, ma era psicologicamente importante mettersi qualcuno alle spalle; adesso però a Marassi arriva l’Atalanta, che mercoledì ha fermato il Manchester City giocando un grande secondo tempo ma in campionato deve riscattare la sconfitta interna contro il Cagliari, che le ha impedito di spiccare il volo e tenere il passo delle prime due della classe. Siamo comunque in piena linea con l’obiettivo che è quello di tornare in Champions League; vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Sampdoria Atalanta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Atalanta verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare, nello specifico su quelli riservati al pacchetto Calcio: gli abbonati potranno dunque affidarsi al decoder di Sky per seguire questa partita di Serie A, e in assenza di un televisore avranno come sempre l’alternativa dell’applicazione Sky Go, grazie alla quale attivare il servizio di diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA

Murillo e Quagliarella dovrebbero farcela per Sampdoria Atalanta: il primo sarà al centro della difesa insieme a Colley, davanti ad Audero e con Depaoli e Murri che giocheranno sulle corsie, mentre l’attaccante dovrebbe fare coppia con Gabbiadini nel 4-4-2 disposto da Ranieri. Dunque a centrocampo dovremmo avere due giocatori in mediana: saranno eventualmente Ekdal e Bertolacci, ad allargarsi sulla corsia destra sarà l’ex Emiliano Rigoni con Jankto dall’altra parte. Con il 4-3-1-2 invece spazio a Gaston Ramirez al posto di un esterno. L’Atalanta presenta il consueto modulo: rispetto alla Champions League dovremmo vedere Muriel da centravanti al posto di Ilicic (che è squalificato), mentre Malinovskyi dovrebbe fare compagnia al Papu Gomez sulla trequarti. A centrocampo Gian Piero Gasperini potrebbe cambiare un solo uomo, ovvero Castagne che andrebbe in panchina con Gosens titolare a sinistra; dall’altra parte Hateboer, in mezzo ancora una volta Freuler e De Roon. In difesa Andrea Masiello scalda i motori: lui e Toloi titolari davanti a Gollini, poi ballottaggio a tre Djimsiti-Palomino-Kjaer per l’altra maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Sampdoria Atalanta indicano nella Dea la squadra favorita: vale infatti 1,95 volte la somma investita il segno 2 per la sua vittoria, mentre per il successo interno dei blucerchiati il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,70 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare la stessa cifra, ovvero 3,70 volte l’ammontare della giocata con questo bookmaker.



