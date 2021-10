DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA/ Video streaming tv: arbitra Alessandro Prontera

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA: L’ARBITRO

La diretta di Sampdoria Atalanta verrà oggi affidata all’arbitro di Bologna Alessandro Prontera, che pure sarà in campo con gli assistenti Alassio e Saccenti e con il quarto uomo Minelli: Fabbri e Cecconi saranno al Var. Fissando dunque ora la nostra attenzione solo sul primo direttore di gara, scopriamo che questo nella stagione corrente ha già registrato 4 presenze in campo di cui pure una sola per la Serie A (Milan Verona): pure nel complesso ha messo a tabella 18 cartellini gialli e ben 4 rigore concessi.

Diretta/ Atalanta Udinese (risultato finale 1-1): Beto risponde a Malinovskyi

Possiamo anche ricordare che in carriera lo stesso Prontera ha collezionato un solo precedente con la Sampdoria, diretta al 3^ turno della Coppa Italia 2021-21 contro la Salernitana: nessun precedente tra il fischietto e l’Atalanta, anche se questo ha incontrato comunque la primavera della Dea. (agg Michela Colombo)

DIRETTA/ Napoli Atalanta Primavera (risultato finale 1-0) ci prova anche Shakur!

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sampdoria Atalanta di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN, si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisogna essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet e disporre di un dispositivo abilitato alla visione come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart Tv. Questa partita non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva con l’emittente Sky Sport.

Diretta/ Sampdoria Cagliari Primavera (risultato finale 5-3): spettacolo a Genova!

SAMPDORIA ATALANTA: BERGAMASCHI ANCORA IMBATTUTI FUORI CASA

Sampdoria Atalanta sarà diretta da Alessandro Prontera della sezione di Bologna. La gara si disputerà allo stadio Luigi Ferraris di Genova, mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30, e sarà valida per la 10^ giornata di andata di Serie A. Dopo il periodo negativo vissuto nelle precedenti giornate, la Sampdoria è tornata al successo nell’ultimo turno, imponendosi con il risultato di 1-2 in casa dello Spezia, grazie all’autogol di Gyasi e al gol messo a segno da Candreva. La vittoria ha permesso alla formazione allenata da Roberto D’Aversa di salire a 9 punti in classifica, staccando la zona retrocessione di tre lunghezze.

L’Atalanta, dopo il pareggio per 1-1 dell’ultima giornata contro l’Udinese, agguantato dai friulani nei minuti di recupero con Beto, avrà sicuramente voglia di riscatto. Un avvio di stagione vissuto tra alti e bassi, con diversi infortuni che hanno condizionato il rendimento della squadra di Gian Piero Gasperini, soprattutto nelle prime giornate. La Dea si trova in quinta posizione in classifica con 15 punti, e in questa stagione non ha mai perso in trasferta (3 vittorie e 1 pareggio). I precedenti della scorsa stagione mostrano un bilancio in pari. Nella gara di andata infatti, la Sampdoria si impose a Bergamo con il risultato di 1-3, mentre in quella di ritorno l’Atalanta vinse in casa dei blucerchiati 0-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA ATALANTA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sampdoria Atalanta, partita valevole per la 10^ giornata di Serie A. L’allenatore dei blucerchiati, Roberto D’Aversa, dovrebbe schierare il solito modulo 4-4-2. A difendere la porta della Sampdoria ci sarà Audero. In difesa, Dragusin prenderà il posto dello squalificato Berezynski, poi i soliti Yoshida, Colley e Augello sulla sinistra. La linea di centrocampo vedrà Depaoli sulla fascia destra, Candreva sulla sinistra e Thorsby e Andrien Silva al centro. In attacco spazio alla coppia Quagliarella-Gabbiadini.

Diverse assenze per Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta. Sono ancora da sciogliere i dubbi sulle condizioni di Demiral, con la sua partenza dalla panchina che sembra più probabile di una presenza dal primo minuto. In questo caso Gasperini dovrebbe optare per un 4-2-3-1. Musso in porta, il quartetto difensivo composto da Zappacosta, Lovato, Palomino e Pezzella. In mediana la coppia Freuler e De Roon, con Ilicic, Pasalic e Malinowsky sulla trequarti, con il compito di supportare l’unica punta Luis Muriel.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Sampdoria Atalanta di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Non sembrano favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria della Sampdoria, abbinata al segno 1 è proposta a una quota di 4.25. Poco probabile anche il pareggio, con il segno X quotato a 4.00. I favori dei pronostici sono dalla parte dell’Atalanta, una vittoria della Dea, abbinata al segno 2 ha una quota di 1.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA