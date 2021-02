Diretta Sampdoria Atalanta/ Streaming video tv: lunch match a Marassi (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA: RANIERI TENTA LO SGAMBETTO!

Sampdoria Atalanta, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, si gioca alle ore 12.30 di oggi, 28 febbraio 2021, e aprirà la domenica della ventiquattresima giornata di Serie A. La diretta di Sampdoria Atalanta si annuncia importante soprattutto per la Dea, che è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Napoli, mentre mercoledì sera ha retto benissimo contro il Real Madrid dopo avere giocato per quasi tutta la partita in inferiorità numerica per una espulsione discutibile, incassando purtroppo il gol della sconfitta a un passo dal 90′. Beffa forse immeritata, ma che potrebbe dare ulteriori motivazioni per dare la caccia a una nuova avventura (fermo restando che nel ritorno si può ancora sperare).

Dall’altra parte, per l’Atalanta ecco una Sampdoria reduce dalla sconfitta sul campo della Lazio e che scenderà in campo alla ricerca di un bel risultato con la serenità di chi non ha niente da perdere, dal momento che a quota 30 punti in classifica la salvezza è praticamente certa.

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Atalanta sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tre partite di Serie A per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA

Per le probabili formazioni di Sampdoria Atalanta, possiamo osservare che Claudio Ranieri non avrà lo squalificato Adrien Silva, ma è recuperato Thorsby che lo può sostituire. C’è un nodo ancora da sciogliere in attacco, dove sono favoriti Keita e Quagliarella ma sono ancora possibili pure delle soluzioni alternative legate a Gabbiadini e Ramirez. Come esterni di centrocampo favoriti Candreva e Jankto, mentre Bereszynski avrà la maglia da terzino destro. Nell’Atalanta si va verso la difesa a tre composta da Palomino, Toloi e Romero, anche perché Gian Piero Gasperini non ha lo squalificato Djimsiti. Ancora acciaccato Hateboer, sarà dunque confermato Maehle come esterno destro, mentre in attacco ci sono dubbi da sciogliere ma certamente non vedremo Zapata, bloccato in Champions League da un problema muscolare.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Sampdoria Atalanta in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito ed è proposto alla quotazione di 1,70 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,90 in caso di segno X e fino a 4,75 nel caso in cui uscisse il segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA