DIRETTA SAMPDORIA BESIKTAS/ Streaming video tv: trasferta ostica per i blucerchiati

DIRETTA SAMPDORIA BESIKTAS: TEST TURCO PER I BLUCERCHIATI

Test importante per la diretta Sampdoria Besiktas di mister Giampaolo che affronterà i turchi del in una sfida che si prospetta al vertice visto la potenza della squadra bianconera. Sampdoria che affronterà il Besiktas sabato 30 luglio alle ore 19.00 alla Vodafone Park Arena di Istanbul. Campo difficile e clima non sicuramente come quello di Genova, che farà di certo abituare la squadra di Giampaolo per l’inizio di campionato contro l’Atalanta al Marassi di Genova. Atalanta che vorrà di certo rifarsi dopo la stagione precedente piuttosto deludente e lo rifarà partendo proprio dalla Sampdoria.

Besiktas che invece, aspettando la Sampdoria, ripartono da un sesto posto deludente alle spalle dell’Alanyaspor, Instambul Basaksehir, Konyaspor, Fenerbahce e Trabzonspor campione di Turchia. Una stagione con tanti alti e bassi e che ricomincerà sul segno del tecnico Valerien Ismael. Lo stesso tecnico ai microfoni di BelN Sport ha dichiarato: “Abbiamo sei difensori in salute in questo momento. Per noi è importante che tutti stiano bene”.

DIRETTA SAMPDORIA BESIKTAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match che vedrà contrapposti Besiktas Sampdoria, andrà in onda su Dazn dalle ore 18:00 del 30 luglio 2022. Tutti gli amanti della Sampdoria, e del calcio in generale, soprattutto della Serie A, potranno assistere al match direttamente da casa nella propria smart tv e tifare i colori blucerchiati ad Instambul. Trasferta complicata su un campo molto ostico e dal tifo acceso per la squadra del tecnico Giampaolo che sa, però, quanto una partita così possa essere importante per iniziare bene la stagione, in attesa del match di Coppa Italia contro la Reggina del 5 agosto 2022 alle ore 21:15.

Soltanto una smart tv o un computer oppure ancora un qualsiasi dispositivo con connessione internet ed alle 18:00 di sabato 30 luglio si potrà assistere alla diretta Sampdoria Besiktas tra la sesta classificata del campionato turco 2021-2022 e la 15esima arrivata in massima serie italiana: la Sampdoria. Mercato estivo che non ha portato a Giampaolo le pedine richieste ma che ha perso Stefano Sensi tornato all’Inter e ripartito nuovamente, questa volta, per Monza dal duo Galliani-Berlusconi. Ceduti anche Askildsen e Falcone al Lecce, in Serie A.

DIRETTA BESIKTAS SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando la diretta del match Sampdoria Besiktas, vi mostriamo le probabili formazioni che andranno in campo dal primo minuto da parte di entrambe le due compagini. Blucerchiati che schierano in porta Emil Audero; difesa a 4 con Bereszynski, Colley, Ferrari e Murru in alternanza con Augello per la fascia sinistra. Centrocampo folto con Candreva padrone a destra, Rincon e Verre in mezzo al campo in attesa dell’intervento dal mercato estivo ed a sinistra agirà Leris, in gol contro il Parma; lì davanti non si tocca Sabiri, che sta brillando nell’inizio di campionato, e l’unica punta Francesco Caputo.

Turchi che propongono invece tra i pali il 24enne Destanoglu; Montero e Wellinton la coppia di centrali con Saiss, appena arrivato, pronto dalla panchina. Sulle fasce difensiva andranno Rosier e Meras. Salih Ucan, ex Roma, Gedson Fernandes e l’esperto Souza comporranno la mediana dei turchi con il tridente tecnico formato sulle fasce da Ghezzal e N’Koudou alle spalle del gigante olandese ex Wolfsburg Wout Weghorst con la maglia numer0 10 che ha tanta voglia di rifarsi dopo la delusione con il Burnley.











