Diretta Sampdoria Bologna/ Streaming video tv: sfida equilibrata? (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA BOLOGNA: RISULTATO INCERTO

Sampdoria Bologna, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, si gioca per l’ottava giornata del campionato di Serie A alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 22 novembre 2020. La diretta di Sampdoria Bologna, partita ricca di tradizione, ci ricorda che in questo campionato finora hanno fatto meglio i blucerchiati di Claudio Ranieri piuttosto che i rossoblù di Sinisa Mihajlovic: 10 punti per la Sampdoria che dunque con una vittoria potrebbe anche consolidarsi in zona Coppe, mentre i felsinei hanno 6 punti e devono tornare da Genova con un risultato positivo se non vorranno ritrovarsi in una posizione ancora più critica. Di certo, Sampdoria e Bologna saranno accomunate dalla necessità di invertire la tendenza rispetto all’ultima giornata prima della sosta, quando i liguri avevano perso a Cagliari mentre gli emiliani avevano perso in casa contro il Napoli: chi dunque saprà tornare a fare punti oggi pomeriggio?

DIRETTA SAMPDORIA BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Bologna sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BOLOGNA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Sampdoria Bologna, Claudio Ranieri deve fare i conti con l’emergenza in difesa causata dalle squalifiche di Augello e Tonelli: al centro avremo Colley, possibile ballottaggio Ferrari-Regini ma non è nemmeno da escludere un passaggio al 3-5-2 con Damsgaard. A centrocampo Ekdal è insidiato da Adrien Silva, mentre in attacco Gabbiadini e Ramirez si contendono il posto al fianco dell’eterno Quagliarella. Nel Bologna c’è qualche dubbio per Sinisa Mihajlovic a centrocampo, dove per fortuna dei rossoblù si registrano alcuni preziosi rientri. In difesa Denswil appare favorito per la maglia da terzino sinistro, infine in attacco si va verso il terzetto formato da Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio, per il quale a Marassi è sempre un derby.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Sampdoria Bologna secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. Grande equilibrio tra le due possibilità di vittoria, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,55 mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a 2,65, mentre si sale a quota 3,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X), che sarebbe più remunerativo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA