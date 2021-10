Diretta Sampdoria Cagliari primavera/ Streaming video tv: doriani per il riscatto

Sampdoria Cagliari primavera, diretta dall’arbitro Paolo Bitonti, è la partita prevista oggi, sabato 23 ottobre 2021: fischio d’inizio atteso per le ore 11.00. Siamo nel vivo della sesta giornata del campionato primavera 1 e questa mattina sarà la diretta tra Sampdoria e Cagliari primavera ad allietarci, match che pure vede protagoniste due formazioni che stanno vivendo momenti ben diversi. Per i padroni di casa è infatti momento di vera difficoltà: i liguri fin qui hanno messo da parte appena un successo (contro il Napoli) e un pari e con appena 4 punti ancora sono fermi al penultimo gradino della classifica.

Obbiettivo dichiarato dunque dei doriani oggi è di risollevare la testa, ma non sarà facile contro il Cagliari primavera, che invece ambisce ai tre punti messi in palio per entrare nella zona play off della classifica. Con un tabellino di 2 successi e altrettanti pari, la squadra dei 4 mori è a un passo dalla top six del campionato: alla squadra di Agostini davvero manca pochissimo per rimanere incollata alle altre big del campionato. Ci attende dunque una diretta tra Sampdoria e Cagliari primavera davvero bollente.

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Cagliari Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

LE PROABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA

Vista la posta in palio, è facile immaginare che per le probabili formazioni della diretta tra Sampdoria e Cagliari primavera entrambi i tecnici oggi daranno spazio solo ai loro titolari più in forma. Ecco che allora in casa doriana Mister Tufano punterà ancora sul 3-5-2 di partenza, dove pure avremo Bonfanti, Aquino e Mane in difesa, mentre a centrocampo si faranno avanti al centro Pozzato, Bontempi e Paoletti: Somma e Migliardi saranno le prime scelte per i corridori più esterni del reparto. In avanti ecco anche Polli e Di Stefano per i blucerchiati, pur con Leonardi e Montevago sempre a disposizione dal primo minuto.

Spazio al 4-2-3-1 per le probabili formazioni dei sardi, con Agostini che consegnerà ancora a Astrand, Obert, Palomba e Zallu la maglia da titolare in difesa. Per il centrocampo pure non mancherà il captano Kourfalidis, in compagnia di Conti, mentre Delpupo agirà dal primo minuto sulla linea della trequarti. Spazio poi dal primo minuto per Manca come prima punta offensiva, con Tramoni e Pulina a completare il reparto.



