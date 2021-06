Diretta Sampdoria Cagliari Primavera/ Streaming video tv: liguri favoriti

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA: LIGURI FAVORITI!

Sampdoria Cagliari Primavera, in diretta stamattina, mercoledì 9 giugno 2021, con fischio d’inizio alle ore 11.00, si gioca per la ventottesima giornata del Campionato Primavera 1, che ci propone l’ennesimo turno infrasettimanale per avvicinarsi sempre di più alla fine di una stagione assai complicata a causa della pandemia di Coronavirus. Per presentare la diretta di Sampdoria Cagliari Primavera possiamo ricordare innanzitutto che nella scorsa giornata i blucerchiati hanno pareggiato per 2-2 il big-match sul campo della Roma, mentre i rossoblù sardi sono reduci dalla pirotecnica vittoria per 4-3 nella sfida contro la Lazio.

Dopo il doppio confronto con la Capitale, dunque, Sampdoria e Cagliari Primavera si ritrovano rispettivamente al terzo posto in classifica con 50 punti e al decimo a quota 37: liguri favoriti, ma sardi non battuti in partenza. Partita dunque sulla carta molto interessante: che cosa ci riserverà Sampdoria Cagliari Primavera?

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Cagliari Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul proprio canale SI SoloCalcio, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA

Proviamo adesso a dire qualcosa in più circa le probabili formazioni per Sampdoria Cagliari Primavera. Disegniamo i padroni di casa blucerchiati secondo un 5-3-2 in cui mister Tufano potrebbe schierare titolari Saio in porta; una folta difesa a cinque con Angileri, Aquino, Napoli, Giordano ed Ercolano da destra a sinistra; il terzetto di centrocampo composto magari da Yepes, Brentan e Trimboli, infine la coppia d’attacco con Di Stefano e Prelec. Gli ospiti sardi potrebbero invece presentarsi con un 4-2-3-1 che mister Agostini potrebbe schierare con questi possibili titolari: in porta Ciocci; Zallu, Boccia, Cusumano e Michelotti davanti a lui nella difesa a quasttro; in mediana la coppia formata da Cavuoti e Schirru; sulla trequarti Tramoni, Desogus e Contini in appoggio alla prima punta, che dovrebbe essere Luvumbo.

